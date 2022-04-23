Erzurum Valisi Memiş: 'Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor' - Son Dakika
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Erzurum Valisi Memiş: 'Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor'

23.04.2022 10:15
Erzurum Valisi Memiş: 'Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor'

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1993 yılında PKK Terör Örgütü tarafından Çat İlçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde şehit edilen 33 vatandaşın ailesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1993 yılında PKK Terör Örgütü tarafından Çat İlçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde şehit edilen 33 vatandaşın ailesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemekte ailelere seslenen Vali Memiş, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşekle ilçeye giden Memiş, kaymakamlık binası önünde Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan ve Belediye Başkanı Melik Yaşar tarafından karşılandı.

Göreve yeni başlayan Kaymakam Erdoğan'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Memiş ve beraberindeki heyet ardından Yavi Mahallesi'ne geçti. Yol üzerinde aracını sık sık durduran Memiş, kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi.

"Burada 33 şehidimizin hatırası var"

Memiş, yemek sonrası yaptığı konuşmada terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Yavi Mahallesi'nde yaşanan terör saldırısına da değinen Vali Memiş, şunları dile getirdi:

"Pandemi'den dolayı geçtiğimiz yıl bu tür programlara katılamadık. Elhamdülillah bu yıl vatandaşlarımızla birlikte iftarımızı açıyoruz. Bugün Çat'ın Yavi Mahallesi'nde olmak istedik. Çünkü burada 33 şehidimizin hatırası var. Bu mübarek ayda burada bulunmak, onların ruhlarına bir Fatiha okuyarak, haberdar etmek istedik. Şu anda da kahraman ordumuz Pençe Kilit Harekatı için Irak'ın kuzeyinde Yüce Allah onların ayağına taş değdirmesin, onları korusun. Değerli kardeşlerim! Biz, memleketin her tarafını seviyoruz. Sizlere hizmet etmek için varız. Sizlerin hizmetinde, bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Hiç ayrım yapmaksızın herkese eşit mesafede olmaya büyük gayret sarf ediyoruz. Kamu hizmetlerini bütün vatandaşlarımıza seferber etmeye büyük gayret gösteriyoruz."

Program, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve şehitler için yapılan dua ile son buldu. Memiş, iftar sonrası Yavi Jandarma Karakol Komutanlığı'nı da ziyaret etti. - ERZURUM

Erzurum Valisi Memiş: 'Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor'
Erzurum Valisi Memiş: 'Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor'
Erzurum Valisi Memiş: 'Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor'
Erzurum Valisi Memiş: 'Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor'
Erzurum Valisi Memiş: 'Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor'
Erzurum Valisi Memiş: 'Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor'
Erzurum Valisi Memiş: 'Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Memiş: 'Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor' - Son Dakika


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