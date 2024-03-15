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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali çiftçi, güncel konularla ilgili istişarede bulundu. DAGC Başkanı Özsoy, cemiyetin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vali Çiftçi ziyarette gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı.

Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak ilan edilmesinin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü anlatan Vali Çiftçi, konuyla ilgili toplantılar düzenlediklerini söyledi. 2025 yılı boyunca yapılacak etkinliklerle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğunu bildiren Vali Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilecek toplantıları beklediklerini ifade etti. Erzurum'un 2025 EİT Turizm Başkenti seçilmesi ve yapılacak faaliyetlerin tanıtım ve kalkınmaya katkıları konusunda da projeler üzerinde durduklarını kaydeden Vali Çiftçi, Turizm Kalkınma Ajansı kurulması için çalışmaların sürdürdüğünü, istihdam ve tarihi eserlerin restorasyonları gibi ana başlıkların da toplantılarda ele alındığını kaydetti. Vali Çiftçi, Erzurum'un sportif uluslararası organizasyonların ardından kültür ve turizm açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını bildiren Vali Çiftçi, bu etkinlikleri bir fırsat olarak görüp, kentin faydasına değerlendireceklerine işaret etti.

2.Organize Sanayi Bölgesinde mevcut alana, Milli Savunma Bakanlığı uhdesindeki 1,5 milyon metrekarelik bir bölümün eklenmesi için çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Vali Çiftçi, bunun sağlanması durumunda taleplerin rahatlıkla karşılanabileceğini vurguladı.

Vali Çiftçi, özellikle Ramazan aylarında kent genelinde kullanılan maytap türü patlayıcılarla ilgili önleyici tedbirlerin alınacağını ifade etti. - ERZURUM