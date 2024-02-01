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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ESOB'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ESOB'a ziyaret gerçekleştirdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ESOB\'a ziyaret gerçekleştirdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ESOB) bir ziyaret gerçekleştirdi. ESOB Başkanı Rasim Fırat ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Mustafa Çiftçi, esnafın ekonomiye ve istihdama katkısının önemini vurguladı. Ziyarete Vali Yardımcıları da katıldı.

01.02.2024 09:20
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ESOB) bir ziyaret gerçekleştirdi.

ESOB Başkan Rasim Fırat ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Mustafa Çiftçi, ardından makama geçerek birlik temsilcileriyle bir süre sohbet etti. Valimiz Çiftçi; emeği ile işini kurup ekonomiye ve istihdama katkı sunan esnafın, ülkemiz için en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi. Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretine, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk, Ahmet Özdemir ve Mustafa Berk Çelik eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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