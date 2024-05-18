Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Güneş Optik Mağazası'nın açılışına katıldı.
Erzurum'da 25 yıldır sektörde hizmet veren Halim Kaçer, dünya markalarını modern optik mağazasında Erzurumluların hizmetine sunacak.
Palandöken Devlet Hastanesi arkasında hizmete giren optik mağazasının açılışına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve çok sayıda davetli katıldı.
Dua ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından törene katılanlar optik mağazasını gezdi. - ERZURUM
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