Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kadir Gecesi\'ni kutladı

Yerel

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bir kez daha idrak edecek olmanın sevincinin yaşandıklarını ifade etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Kadir Gecesi münasebetiyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi, "Rabbimizin kullarına en büyük nimeti ve rahmeti olan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olması hasebiyle bu mübarek gece, cehaletin karanlığıyla daralan gönüllerin İslam'ın nuruyla aydınlandığı rahmet ve vuslat gecesidir. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerini günahlarımıza tövbe etmek için bir fırsat olarak görmeliyiz. Bağışlanmamız için hidayet rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajlarını gönlümüze, zihnimize ve hayatımıza aktarıp kalplerimizi kötülüklerden arındırmalı; dargınlık, kırgınlıkların yerine sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmalı; yetimlerin, kimsesizlerin ve muhtaçların yüzünü güldürmeli ve yardım bekleyen mazlumlardan elimizi çekmemeliyiz. Mağfiret kapılarının ardına kadar açılıp günahların affedildiği, seksen yıllık ibadetin ecrine nail olduğumuz Mübarek Kadir Gecesi'nin Saygıdeğer Erzurumlulara, aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." - ERZURUM