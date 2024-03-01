Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 93 yaşındaki Kore Gazisi Recep Kekeç'i evinde ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 93 yaşındaki Kore Gazisi Recep Kekeç'i evinde ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 93 yaşındaki Kore Gazisi Recep Kekeç\'i evinde ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve Aile Sosyal Destek görevlileriyle birlikte 93 yaşındaki Kore Gazisi Recep Kekeç'i evinde ziyaret etti. Ziyarette, Gazi ve ailesiyle yakından ilgilenildi.

01.03.2024 09:38  Güncelleme: 09:41
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 93 yaşındaki Kore Gazisi Recep Kekeç'i evinde ziyaret etti.

Gazi ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretinde, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve Aile Sosyal Destek görevlileri yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Rüstem Can, Kore, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 93 yaşındaki Kore Gazisi Recep Kekeç'i evinde ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 93 yaşındaki Kore Gazisi Recep Kekeç'i evinde ziyaret etti - Son Dakika
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