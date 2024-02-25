Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, korunma ve bakım altındaki çocuklarla kızak kaydı ve kayak yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, korunma ve bakım altındaki çocuklarla kızak kaydı, kayak yaptı ve onlarla dolu dolu neşeli bir gün geçirdi.
Vali Mustafa Çiftçi, "Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor" projesi kapsamında Palandöken Kaymakamlığı ile Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Erzurum Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Palandöken Kaymakamlığı iş birliği ile "Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor" projesinde çocuklar ve gençler gönüllerince eğlendi, kayak yaptılar, kızakla kaydı, havaya balolar uçurdu ve mangalda sucuk ekmek yediler.
Vali Çiftçi: "Onlar bizim kıymetlilerimiz"
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi çocukların ve gençlerin bu eğlenceli anlarında yanlarında oldu. Onlarla hem kızak kaydı hem de kayak yaptı. Kayak yarışlarında sporcuları tek tek başlangıç noktasından gönderen Vali Çiftçi, başarılı olanlara kupa verdi. Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde devletin korumasındaki çocuklara ve gençlere her zaman destek olduklarını belirterek, "Bu günde güzel bir havada onlarla kızak kaydık ve kayak yaptık. Onlar gibi bizler de mutluyuz. Geçtiğimiz hafta beraber Erzurumspor maçına gittik. İnşallah benzeri güzel programlarımız devam edecek" dedi.
"Başarılı birer sporcu olsun istiyoruz"
Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, sporcularının bu alanda kayak becerilerini geliştirerek, onların fiziksel, psikososyal ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı, gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalara profesyonel sporcu olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sporcularımıza Palandöken Kaymakamlığı tarafından kayak alanında uzman antrenör tahsisi yapılacak ve ihtiyaç olan kayak takımları ve spor malzemeleri karşılanıyor. Projenin uygulanması aşamasında korunma ve bakım altındaki diğer çocuklarımızın kayak sporu yapmalarına ilişkin talepleri doğrultusunda sayı arttırılacaktır. Projede sürdürülebilirlik açısından her yıl devam ettirilerek sürdürülebilir olması hedeflenmektedir. 'Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor' projesi ile sporcu çocuklarımızın ulusal başarılara imza atarak şanlı Türk bayrağımızı kayak sporu alanında dalgalandırmak temel hedefimizdir" diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koruması altındaki yaklaşık 70 öğrencinin doyasıya eğlendiği etkinliğe; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da katıldı. - ERZURUM
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