Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Nevruz Bayramı için mesaj yayınladı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Nevruz Bayramı için mesaj yayınladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Nevruz Bayramı için mesaj yayınladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Vali Çiftçi, baharın başlangıcına özel bir önem atfedildiğini belirterek, Nevruz'un kültürümüzde yeni başlangıçların, umudun, birlik ve beraberliğin bayramı olduğunu desteklediğini söyledi. Ayrıca, Türk milletinin bu kadim bayramına siyasi bir mahiyet yükleyen ve kardeşliğimizi bozmak isteyen şer odaklarına izin vermeyeceklerini belirtti.

21.03.2024 10:22
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çiftçi, eski çağlardan beri tabiatla gönül bağını güçlendirecek bir hayat sürdürme gayesinde olan milletimiz için kışı geride bırakıp bereket ve bolluğun gelişini sembolize eden, yeni başlangıçların işareti sayılan baharın başlangıcına özel bir önem atfedildiğini belirterek, "Nitekim Kaşgarlı Mahmut; Divan-ü Lügat'it Türk adlı eserinde 21 Mart' ı, 12 hayvanlı Türk takviminin yılbaşı olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte Selçuklu döneminde Vezir Nizamülmülk tarafından hazırlatılıp Sultan Melikşah'a sunulan takvimde de 21 Mart' ın yılbaşı olarak seçilmesi, tabiatla insan arasındaki münasebeti artıran neşe demlerinden biri olan Nevruz'un kültürümüzde yeni başlangıçların, umudun, birlik ve beraberliğin bayramı olduğunu desteklemektedir. İslamiyet'in etkisiyle giderek zenginleşmiş, Türk'ün ruhuna sinmiş ve benliğine yer etmiş olan Nevruz'da halkın bütün haset, kin ve nefreti bir kenara bırakarak saf ve temiz bir gönül ile Hakk'a yönelmesinden ötürü yapılan duaların kabul olacağına dair halk arasında kuvvetli bir inanç vardır. "Sabrın sonu selamet" diyerek tüm zorlukların üstesinden sebat ederek gelmeyi başarmış olan atalarımız, kıştan bahara geçişin yanında zorlukların üstesinden gelip kötülükleri yenmenin de sembolü olarak gördükleri Nevruz ile bizlere, milletimizin birlik ve dirliğinin daim olmasını öğütlemektedir." dedi.

Vali Çiftçi mesajına şu ifadelerle devam etti, "Bizler Anadolu topraklarında bin yıldır barış ve kardeşlik içinde aynı yolda yarenlik etmiş, birbirinden farklı kültürlere mensup insanlarla bu güzel topraklarda barış içinde yaşamış bir milletin temsilcileri olarak Ahmed Yesevi'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus Emre'nin şiirlerinde ve vecizlerinde birleştikleri insan sevgisi ve hoşgörünün bu yolun kapılarını sonsuza kadar açık tutacağının bilincindeyiz. Türk milletinin bu kadim bayramına siyasi bir mahiyet yükleyen ve kardeşliğimizi bozmak isteyen şer odaklarına aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de izin vermeyerek emperyalistlerin iş birlikçisi hainlerin oyunlarını boşa çıkaracaktır. Saygıdeğer Erzurumluların baharı müjdeleyen Nevruz Bayramını tebrik ediyor; mertlik duygusunun ön planda tutulduğu Erzurum'da dilimizin tatlı, vicdanımızın duyarlı, kalbimizin yumuşak olduğu nice bayramlara kavuşmayı diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Nevruz Bayramı için mesaj yayınladı - Son Dakika

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