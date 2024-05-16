Erzurum Valisi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Valisi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti

Erzurum Valisi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'nı ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nda incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, vakfın personel ve araç gereç durumu, yardım türleri ve miktarları ile devam eden sosyal konut projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyarete Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da katıldı.

16.05.2024 14:56
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Erzurum Valisi, Mustafa Çiftçi, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Vakıf Müdürü Haluk İlhan'dan vakfın personel ve araç gereç durumu, yardım türleri ve miktarları ile devam eden sosyal konut projeleri hakkında bilgi alan Vali Sayın Çiftçi, vakıf personeline çalışmalarında başarılar diledi. Vali Çiftçi'nin ziyaretine; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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