Erzurum\'da olumsuz hava şartlarına rağmen yürüyüş grubu rotalarını tamamladı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde olumsuz hava şartlarına rağmen yürüyüş grubu yağmur çamur demeden rotalarını tamamladı.

Erzurum Yürüyüş Grubu Oltu Doğaseverler ekibi ve Trabzon'dan gelen ekip, Narman Otlu Tepe köyü-Adalı Göl rotasında gidiş dönüş 18 kilometre yürüyüş yaptı. Grup, sisli bir havada başladıkları yürüyüşü yağmur ve daha sonra dolu altında tamamladı. Otlu Tepe köyü merasında muhteşem manzara ile baharın güzelliklerini yaşayan 35 kişinin katıldığı Otlu Tepe yürüyüşü, zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüş grubu önümüzdeki hafta da Şenkaya Şirankes yürüyüşünde buluşmak üzere ayrıldı. - ERZURUM