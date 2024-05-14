Erzurum'da olumsuz hava şartlarına rağmen yürüyüş grubu rotalarını tamamladı - Son Dakika
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Erzurum'da olumsuz hava şartlarına rağmen yürüyüş grubu rotalarını tamamladı

Erzurum\'da olumsuz hava şartlarına rağmen yürüyüş grubu rotalarını tamamladı

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan yürüyüş grubu, yağmur ve dolu altında 18 kilometrelik bir rotayı tamamladı. Otlu Tepe köyünde muhteşem manzaralar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe 35 kişi katıldı. Grup, önümüzdeki hafta Şenkaya Şirankes yürüyüşünde buluşmak üzere ayrıldı.

14.05.2024 09:50
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Erzurum'un Oltu ilçesinde olumsuz hava şartlarına rağmen yürüyüş grubu yağmur çamur demeden rotalarını tamamladı.

Erzurum Yürüyüş Grubu Oltu Doğaseverler ekibi ve Trabzon'dan gelen ekip, Narman Otlu Tepe köyü-Adalı Göl rotasında gidiş dönüş 18 kilometre yürüyüş yaptı. Grup, sisli bir havada başladıkları yürüyüşü yağmur ve daha sonra dolu altında tamamladı. Otlu Tepe köyü merasında muhteşem manzara ile baharın güzelliklerini yaşayan 35 kişinin katıldığı Otlu Tepe yürüyüşü, zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüş grubu önümüzdeki hafta da Şenkaya Şirankes yürüyüşünde buluşmak üzere ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da olumsuz hava şartlarına rağmen yürüyüş grubu rotalarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da olumsuz hava şartlarına rağmen yürüyüş grubu rotalarını tamamladı - Son Dakika
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