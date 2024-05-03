Er-Vak Başkanı: Nafiz Kotan'ın apartmanının müzeye çevrilmesi geç kalınmış bir vefa göstergesi - Son Dakika
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Yerel

Er-Vak Başkanı: Nafiz Kotan'ın apartmanının müzeye çevrilmesi geç kalınmış bir vefa göstergesi

Er-Vak Başkanı: Nafiz Kotan\'ın apartmanının müzeye çevrilmesi geç kalınmış bir vefa göstergesi

Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, Erzurumlu Nafiz Kotan'ın Ankara'da yapmış olduğu apartmanın müzeye çevrilmesinin geç kalınmış bir vefa göstergesi olduğunu ifade ederek, Erzurumluları memnun ettiğini belirtti. Güzel, Nafiz Kotan isminin yaşatılması ve hatırlanması konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

03.05.2024 14:51
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Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, Milli Mücadelenin fedakar şahsiyetlerinden Erzurumlu Nafiz Kotan'ın Ankara'da yapmış olduğu apartmanın müzeye çevrilmesinin geç kalınmış bir vefa göstergesi olduğunu ifade ederek yine de gösterilen bu hassasiyetin Erzurumluları ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti.

Güzel, Erzurum Kalkınma Vakfı olarak 2005 yılından beri Nafiz Kotan isminin yaşatılması ve hatırlanması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını, ülke genelinde ciddi bir farkındalık oluşturmalarına rağmen arzu edilen bir noktaya ulaşamadıklarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

İstiklal Savaşı sırasında Mustafa Kemal'e "Tüm servetim milli mücadelenin emrindedir paşam. Vatan kurtulursa hepimiz kurtulacağız. Fakat Allah göstermesin, bu mukaddes toprakları kaybedersek benim servetimin ne kıymeti kalır" diyerek orduya dört tayyare alıp, iki tayyare parası bağış yapan Nafiz Bey'in vefat ettiği Erzurum'da mezarının dahi olmamasının büyük bir vefasızlık olduğunun altını çizen Güzel, Erzurum Hava Limanı isminin "Erzurum Nafiz Bey Hava Limanı" olarak değiştirilmesi isteklerini bu vesile ile tekrarlayarak, Nafiz Bey'in Ankara'da yaptığı ilk asansörlü ve kaloriferli apartmanın müzeye çevrilmesini ilk adım olarak değerlendirdikleri belirtti.

Güzel, Er-Vak'ın, Nafiz Bey konusundaki taleplerinin takipçisi olacaklarını, Nafiz Bey Apartmanı'nın müzeye çevrilmesini düşünen ve gerçekleştiren ilgili birimlere Erzurumlular olarak şükranlarını sunduklarını kaydetti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Er-Vak Başkanı: Nafiz Kotan'ın apartmanının müzeye çevrilmesi geç kalınmış bir vefa göstergesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Er-Vak Başkanı: Nafiz Kotan'ın apartmanının müzeye çevrilmesi geç kalınmış bir vefa göstergesi - Son Dakika
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