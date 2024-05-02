Erzurumspor'un altın ödülü davası sonuçlandı - Son Dakika
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Erzurumspor'un altın ödülü davası sonuçlandı

Erzurumspor\'un altın ödülü davası sonuçlandı

Erzurumspor'un 2019-2020 sezonunda Süper Lig'e çıkması üzerine verilmesi kararlaştırılan altın ödüllerin futbolculara verilmemesi nedeniyle açılan dava sonuçlandı.

02.05.2024 12:57  Güncelleme: 13:04
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(ERZURUM)- 2019-2020 sezonunda Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un o dönem kadrosunda yer alan teknik ekip ve futbolcuları, belediye meclisi kararına karşın kendilerine 'ödül altın'larının verilmediği gerekçesiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'yle mahkemelik oldu. Bazı futbolcuların açtığı davada, mahkeme sporcuların lehinde karar verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, 2019-2020 futbol sezonunda Süper Lig'e çıkan Erzurumspor'un teknik kadro ve futbolcularına toplam 500 Cumhuriyet altını ödül verilmesi kararı aldı. Ancak geçen zaman içinde ne teknik kadroya ne de futbolculara 'altın ödülü' verilmedi. Bunun üzerine bazı futbolcular, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 18 Ağustos 2020 tarihinde aldığı kararı gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu.

"SÖZLEŞMEMİZDE YAZANLARDAN BİLE YÜZDE 10 EKSİK ALDIK"

Mahkeme, AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi aleyhine sonuçlandı. Antrenör Dünyacan Çiçekverdi, "Öyle bir alacağımız var doğru ama ben ödeme almadım. Sözleşmem dışında yazan hiçbir para da almadım. Zaten pandemi dönemiydi ki, yüzde 10 kesik bir şekilde ödemelerimi almıştım. Belediye kararı bende de var ama altın almadım sözleşmem de ne yazıyorsa onu aldım" dedi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile antrenör Veysel Cihan da  Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin bu kararına rağmen böyle bir ödül almadıklarını belirti. Şampiyon kadronun futbolcularından İbrahim Akdağ da ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ben ödül falan almadım yalnız konuyu takip ediyor, mahkeme kararını bekliyordum" diye konuştu.

Şampiyon kadroda yer alan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararda da ismi geçen futbolcu Hasan Hatipoğlu'nun açtığı davanın  Büyükşehir Belediyesi aleyhine sonuçlanması üzerine teknik kadro ve diğer futbolcuların da kararı emsal göstererek haklarını talep edecekleri öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Erzurumspor'un altın ödülü davası sonuçlandı - Son Dakika

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