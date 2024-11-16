Eş Seçimi ve Evlilik Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Eş Seçimi ve Evlilik Semineri Düzenlendi

Eş Seçimi ve Evlilik Semineri Düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi'nde evlilik ve eş seçimi üzerine seminer gerçekleştirildi.

16.11.2024 12:29
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Türkiye'de son yıllardaki evliliklerin önemli bir kısmının kısa sürede sona ermesi ve her geçen gün yok olmaya yüz tutan aile mefhumunun ayakta kalabilmesi amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik "Eş Seçimi ve Evlilik" konulu seminer düzenlendi.

Atça Meslek Yüksekokulunda (MYO) düzenlenen ve Nazilli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Melike Takurçal'ın konuşmacı olarak yer aldığı seminer yoğun ilgi gördü. Atça MYO Konferans Salonu'nda öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen seminerde, eş seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği, mutlu evliliğin sırları, boşanma nedenleri konuları ile ilgili bilgi verildi. Program sonunda öğrencilere broşür dağıtılırken, seminerde ayrıca katılımcıların isabetli evlilik ve evliliği yıkan unsurlarla ilgili soruları cevaplandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eş Seçimi ve Evlilik Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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