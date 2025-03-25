Esenköy\'de Tünel ve Viyadük Projeleri Yeniden Başladı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde tünel ve viyadük projeleri yeniden hız kazandı. Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

2014 yılında ihale edilen ve 5 tünel ile 6 viyadükten oluşan proje, aradan geçen yaklaşık 10 yıllık sürede çeşitli sebeplerle tamamlanamamıştı. Başkan Mehmet Temel'in yoğun çabaları ve ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler neticesinde 2025'in ilk aylarında çalışmalar yeniden başladı. Başkan Temel, yaptığı açıklamada, projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Yalova, Esenköy ve Armutlu karayolu bağlantısının en kısa sürede tamamlanması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu proje, bölgedeki ulaşımı ciddi anlamda iyileştirecek ve Esenköy'ün geleceğine ışık tutacaktır" dedi.

Yetkililerinden alınan bilgilere göre, projede 5 tünelden 4'ü tamamlandı. 6 viyadükten 2'sinin ise yapımında sona gelindi. - YALOVA