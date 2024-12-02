Esenler Belediyesi'nden 'Kendi Evinizin Ustası Olun' Projesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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Esenler Belediyesi'nden 'Kendi Evinizin Ustası Olun' Projesi İlk Mezunlarını Verdi

Esenler Belediyesi\'nden \'Kendi Evinizin Ustası Olun\' Projesi İlk Mezunlarını Verdi

Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Kendi Evinizin Ustası Olun' projesi, temel tamirat ve onarım becerilerini öğreterek vatandaşlara günlük yaşamda pratik bilgiler sunuyor. Kadın ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği eğitimler sonrası kursiyerler sertifikalarını aldı.

02.12.2024 16:26  Güncelleme: 16:32
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Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kendi Evinizin Ustası Olun" projesi ilk mezunlarını verdi. Temel tamirat ve onarım becerilerinin anlatılarak günlük yaşamı kolaylaştırıcı püf noktalarının uygulamalı olarak ele alındığı projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Esenler Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Usta Hizmetleri Eğitimleri kapsamında "Kendi Evinizin Ustası Olun" projesini hayata geçirdi. Uzman eğitmenler eşliğinde 6 hafta boyunca "Evde Pratik-Temek Elektrik", "Evde Mekanik İşleri", "Evde Sıhhi Tesisat İşleri", "Evde Pratik Ev Aletleri Kullanımı, Teknikleri ve Bakımları", "Evde Kapı, Pencere, Tefrişat, Mutfak Dolapları, Çilingir ve Kilit İşleri" ile "Evde İş Kazalarının Önüne Geçilmesi" başlıklarında kapsamlı eğitimler verildi. Kadın ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde uygulamalı çalışmalar yapıldı. Kursiyerler, sertifikalarını ise Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun elinden aldı.

Doğalgaz kaçaklarından kombi temizliğine

Proje kapsamında her bireyin evlerinde karşılaştığı temel sorunlara ışık tutularak genel kombi arızaları, kombi temizliği ve enerjiden tasarruf edilerek kombi kullanma becerileri ele alındı. Projede ayrıca radyatör ve klima temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalara değinilerek doğalgaz kaçakları konusunda hayati önem taşıyan bilgiler kursiyerlerle paylaşıldı. Tasarruf konusunun da üzerinde durulduğu eğitimlerde musluk ve batarya değişimleri ile evde su tasarrufuna ilişkin püf noktalar kursiyerlerin ilgisine sunuldu.

Elektrikli aletlerden enerji tasarrufu

"Kendi Evinizin Ustası Olun" eğitimlerinde ütü gibi evde sıklıkla kullanılan elektrikli aletlerin kullanımına ilişkin bilgiler ile doğru bilinen yanlışlar detaylıca masaya yatırıldı. Çamaşır, bulaşık ve diğer elektrikli aletlerin, 'Hangi saat diliminde kullanılırsa enerjiden tasarruf edilir?' sorusuna yanıtlar verilirken pencere ve kapı kolu değişimleri, montaj teknikleri, çivi çeşitleri, şarjlı matkap kullanımı, temizlikte merdiven kullanımı gibi pek çok konu uygulamalı olarak meraklılarıyla paylaşıldı.

'Eşime sormadan tamirat yapabileceğim'

Projeye oğluyla birlikte kursiyer olarak katılan ev hanımı Ayten Saraç, eve çağırdıkları ustaların yüksek fiyatlar istediğini söyleyerek, "Aslında bu tamirat işlerini hep öğrenmek istiyordum. Böyle bir eğitimin verileceğini duyunca hemen kaydımı yaptırdım. Örneğin geçtiğimiz günlerde süpürgem arızalanmıştı. Süpürgenin fiyatından daha yüksek bir tamirat bedeli istemişlerdi. Aldığım eğitimlerle arızanın çok basit olduğunu öğrendim. Aslında yapılacak işler basit ama elektrik olunca haliyle korkuyoruz. Eğitimlerde ilk olarak şalteri indirmemiz gerektiğini öğrendik. Çocuklarım da eğitimlerde önemli şeyler öğrendi. Artık eşime sormadan tamirat işlerini yapabileceğim. Bu beni çok mutlu ediyor" sözleriyle eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi'nden 'Kendi Evinizin Ustası Olun' Projesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

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