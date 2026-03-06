Esenler\'de Enderun teravih geleneği yaşatılıyor

Esenler Belediyesi, Ramazan ayı boyunca dört camide Enderun usulü teravih geleneğini yaşatıyor. Musikinin ibadete yansıyan en zarif örneklerinden biri olan Enderun usulü teravihe vatandaşların ilgisi ise oldukça yoğun oldu.

Esenler Belediyesi, Osmanlı Sarayı'ndaki Enderun Mektebi'nden yetişen hocaların kıldırdığı Enderun usulü teravih namazını bu Ramazan ayında Esenler'de ihya ediyor. Uhud Camii, Dörtyol Merkez Camii, Muhammediye Camii ve Davutpaşa Camii'nde eda edilen Enderun usulü teravih, cemaatin huşu içinde namaz kılmasına vesile oluyor. Her dört rekatı Türk musikisinin farklı makamlarında kılınan ve ilahilerle zenginleştirilen bu özel teravih uygulamasıyla Esenler'de köklü bir gelenek yeniden hayat buluyor.

"Ecdadımızdan emanet, geleceğimize miras"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Enderun usulü teravihin sadece bir namaz değil, aynı zamanda medeniyetimizin ruhunu yansıtan kıymetli bir miras olduğunu ifade ederek, "Enderun teravihi, ecdadımızdan bize emanet kalan zarif bir ibadet geleneğidir. Musikinin maneviyatla buluştuğu bu özel iklim, gönüllerimizi aynı duada birleştiriyor. Bizler, geçmişimizden aldığımız ilhamla kültür ve medeniyet değerlerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Ramazan'ın rahmet ve bereketini hemşehrilerimizle birlikte böylesine anlamlı bir atmosferde idrak etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu topraklara ait olan ve bizi biz yapan güzellikleri gelecek nesillere aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi. - İSTANBUL