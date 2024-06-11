ESEV Tiyatro Günleri Genç Öğrencilerin Performanslarıyla Başladı - Son Dakika
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Yerel

ESEV Tiyatro Günleri Genç Öğrencilerin Performanslarıyla Başladı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ESEV Tiyatro Günleri başladı. Gençlerin performansları göz doldurdu. Liseli gençler, yıl boyunca öğrendikleri bilgileri sahnede pekiştirme fırsatı buluyor. Gösterimler üç gün boyunca devam edecek.

11.06.2024 16:58
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Esenler Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ESEV Tiyatro Günleri başladı. Genç yaşta sahne tozu yutmanın heyecanını yaşayan öğrencilerin performansları ise göz doldurdu.

Esenler Belediyesi, ilçede eğitim alan öğrencileri tiyatro sahnesinde buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl üçüncü kez perde açan ESEV Tiyatro Günleri'nde, liseli gençler performanslarını sergiliyor. ESEV Tiyatro Okulu'nda eğitim alan gençler, yıl boyunca öğrendikleri bilgileri oynadıkları oyunlarla sahnede pekiştirme fırsatı yakalıyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde üç gün boyunca devam edecek gösterimler kapsamında Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Kibarlık Budalası", Esenler Güzide Özdilek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi "Cimri", Esenler Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi "Ah Şu Gençler", Esenler Menderes Anadolu Lisesi "İki Efendinin Uşağı", Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi "Büyücü Hoca", Esenler Atatürk Anadolu Lisesi "Gülmece Güldürmece", İbrahim Turhan Anadolu Lisesi "Buranın Adı İstanbul", Esenler Atışalanı Anadolu Lisesi "Gece Yarısı Otelde Cinayet" ve Atışalanı Anadolu Lisesi "Aksırık, Mürebbiye, Biçare Kadın" adlı oyunlarla performanslarını sergileyecek.

"Hepsinin hayatlarına dokunacak"

ESEV Tiyatro Günleri'nin koordinatörlüğünü yürüten tiyatro eğitmeni Nedim Çağlar, "Bu tarz etkinliklerin olumlu etkileri kaçınılmaz oluyor. O nedenle çok faydalı buluyorum Projeyi bu yıl üçüncü kez yapıyoruz. Geçen sene projeye şubat ayında dahil olmuştum. Bu yıl hem projenin koordinatörlüğünü yürütüyorum hem de üç tane kulübüm var. Çalışmalara ekim ayında başladık. Hem eğitim verip hem de oyun çıkardık. Öğrenciler de derslere çok ilgiliydiler. 2 bin öğrencisi olan bir okulda gerçekten bu alana ilgi duyan 20 öğrenci çıkıyor. Çok yetenekli ve gelecek vadeden öğrencilerimiz var. Ben inanıyorum ki hepsinin hayatına bir şekilde bu çalışmalar dokunacak" şeklinde konuştu.

"Tiyatro mesleğim olacak"

Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Atalay Enes Avcı, "Dönem bizim için çok güzel geçti. Geçen yıl da katılmıştım. Çok eğleniyoruz provalarda. Hem tiyatro eğitimi alıp hem çok güzel vakit geçiriyoruz. Eğleniyoruz. Bu yönüyle Esenler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü beni tiyatroyla tanıştırdı. Benim yolculuğum da böyle başladı. Burada kurslara geldim. Hedefim de tiyatroyu meslek olarak sürdürmek ve üniversitede de bu bölümü okumak" ifadelerini kullandı.

"Özgüven kazandırdı"

Esenler Güzide Özdilek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hiba Hacıalioğlu ise "Çok heyecanlı bir süreç yaşadık. Ben tam vazgeçecekken hocam beni geri döndürdü. Ezber yapmakta zorlanıyordum. Rolümün ezberi çoktu. Hocam ve arkadaşlarımın moral ve motivasyonu ile geri döndüm ve hayatımda hiç unutamayacağım anlara şahit oldum. Bu yedi ayı hiç unutmayacağım. Burada yeni arkadaşlıklar da kazandım. Eminim tiyatrodan sonra da arkadaşlığımız devam edecek. Tiyatro bana çok fazla özgüven kazandırdı. Eskisi gibi heyecanlanmıyorum artık ve bu beni çok mutlu ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenler, Sanat, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESEV Tiyatro Günleri Genç Öğrencilerin Performanslarıyla Başladı - Son Dakika

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