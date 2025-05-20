Esenler Sinema Akademisi'nde Mezuniyet Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenler Sinema Akademisi'nde Mezuniyet Heyecanı

Esenler Sinema Akademisi\'nde Mezuniyet Heyecanı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Esenler Sinema Akademisi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Akademide eğitim alan gençlere sertifikaları takdim edilirken, eğitmenler dönemi değerlendirdi ve tavsiyelerde bulundu.

20.05.2025 16:27  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Esenler Sinema Akademisi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Akademide eğitim alan gençlere sertifikalarının takdim edildiği programda eğitmenler dönem değerlendirmesi yaparak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Sinemaya ilgi duyan gençleri kapsamlı bir eğitimle sektöre hazırlayan Esenler Sinema Akademisi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Senaryo, yönetmenlik, kurgu, sinema tarihi ve eleştirmenliği olmak üzere dört dalda eğitimlerin verildiği akademide öğrenciler, üç ay boyunca alanında uzman eğitmenler eşliğinde sinemayla ilgili hem teorik bilgiler edinecek hem pratik yapma imkanına sahip oldu. Akademinin kapanış programı ise Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, Esenler Sinema Akademisi proje koordinatörü Suat Köçer, eğitmenler, öğrenciler ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Gençlerimize faydalı olmak için yola çıktık

Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu yaptığı konuşmada, "Biz özellikle Esenler'deki gençlerimize, sonrasında komşu ilçelerdeki gençlerimize nasıl faydalı olabiliriz? Onların hayallerine nasıl katkı sunabiliriz? diye yola çıktık. Bu yolculukta Esenler'in en büyük fırsatı M. Tevfik Göksu'dur. Başkanımız bu konuda bizim önümüzü açmasa gelen fırsatları değerlendirmese biz bunların hiçbirisini yapamazdık. Biz diğer belediyelerin kültür müdürü arkadaşlarla da görüşüyoruz. Çoğunda bu faaliyetler yok. Sinema Akademisi öğrencilerimiz iki tane film çekti. Beni en çok mutlu eden şey bu oldu. Çünkü yapılan işi meyvesi verildi" diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Öğrencilerle muhabbetimiz devam edecek

Esenler Sinema Akademisi proje koordinatörü Suat Köçer ise şunları söyledi:

"Esenler Sinema Akademisi, Esenler'de yaklaşık 6-7 yıldır düzenlenen bir akademi. Biz bugüne kadar akademide birlikte olduğumuz arkadaşlarla muhabbetimizi dijital ortamda da devam ettiriyoruz. İnşallah bu sürecin bitmesiyle birlikte bu eğitimi tamamlayan arkadaşlarla da bir arada olacağız. Önceki dönemlerde eğitim alan öğrenciler sektörde çalışmaya başladı. Esenler Belediyesi'nin tek aktivitesi bu değil. Burada bir salonumuz var ve orada kısa film ile belgesel gösterimi yapılıyor. Aynı zamanda bir de festivalimiz var. Geçtiğimiz yıl 5'incisini gerçekleştirdik. Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde sinemasal organizasyonlar yapılıyor ama bunların içinde kısmı film gösterimleri, söyleşiler, paneller gibi organizasyonlar oluyor. Bunlar elbette ki kıymetli ama bu panellerde konuşan, gösterilen filmi oynayan ve yazan kişileri yetiştirmek bence çok daha kıymetli. Bu işin en büyük mimarı Esenler Belediyesi. Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu'ya ve Başkan Yardımcımız Hüseyin Cerrahoğlu'na çok teşekkür ediyorum."

Eğitim süreci keyifli geçti

Esenler Sinema Akademisi eğitmenlerinden yönetmen Ahmet Toklu, eğitim sürecinin hayli keyifli geçtiğini belirterek "Ben de Esenlerliyim ve sinema okudum. Sinema daha çok elitistlerin var olduğu ve onların icra ettiği bir alan. Çünkü sinema, sanatın diğer dalları gibi değil. Resim yapmak için elinize kağıt kalem alıyorsunuz ama burada ekibe ve paraya ihtiyacınız oluyor. Ola ki bir gün bir proje yapmak isterseniz artık bize ulaşabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Esenler, Sinema, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler Sinema Akademisi'nde Mezuniyet Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEVA’dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı
Nevzat Çiçek açıkladı Irak Cumhurbaşkanı’ndan terörsüz Türkiye sürecine destek Nevzat Çiçek açıkladı! Irak Cumhurbaşkanı'ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi’nde Süper Lig’e yükseldi Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükseldi
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum
Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı
Özel’in “yerel diktatör“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özel'in "yerel diktatör" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
11:42
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
23:48
Kocaelispor’dan sürpriz hamle Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
23:31
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig’de tarih yazan adam: Marco Paixao
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao
23:18
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
23:16
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
23:05
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
22:44
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 17:27:41. #7.13#
SON DAKİKA: Esenler Sinema Akademisi'nde Mezuniyet Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.