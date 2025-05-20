Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Esenler Sinema Akademisi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Akademide eğitim alan gençlere sertifikalarının takdim edildiği programda eğitmenler dönem değerlendirmesi yaparak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Sinemaya ilgi duyan gençleri kapsamlı bir eğitimle sektöre hazırlayan Esenler Sinema Akademisi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Senaryo, yönetmenlik, kurgu, sinema tarihi ve eleştirmenliği olmak üzere dört dalda eğitimlerin verildiği akademide öğrenciler, üç ay boyunca alanında uzman eğitmenler eşliğinde sinemayla ilgili hem teorik bilgiler edinecek hem pratik yapma imkanına sahip oldu. Akademinin kapanış programı ise Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, Esenler Sinema Akademisi proje koordinatörü Suat Köçer, eğitmenler, öğrenciler ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Gençlerimize faydalı olmak için yola çıktık

Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu yaptığı konuşmada, "Biz özellikle Esenler'deki gençlerimize, sonrasında komşu ilçelerdeki gençlerimize nasıl faydalı olabiliriz? Onların hayallerine nasıl katkı sunabiliriz? diye yola çıktık. Bu yolculukta Esenler'in en büyük fırsatı M. Tevfik Göksu'dur. Başkanımız bu konuda bizim önümüzü açmasa gelen fırsatları değerlendirmese biz bunların hiçbirisini yapamazdık. Biz diğer belediyelerin kültür müdürü arkadaşlarla da görüşüyoruz. Çoğunda bu faaliyetler yok. Sinema Akademisi öğrencilerimiz iki tane film çekti. Beni en çok mutlu eden şey bu oldu. Çünkü yapılan işi meyvesi verildi" diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Öğrencilerle muhabbetimiz devam edecek

Esenler Sinema Akademisi proje koordinatörü Suat Köçer ise şunları söyledi:

"Esenler Sinema Akademisi, Esenler'de yaklaşık 6-7 yıldır düzenlenen bir akademi. Biz bugüne kadar akademide birlikte olduğumuz arkadaşlarla muhabbetimizi dijital ortamda da devam ettiriyoruz. İnşallah bu sürecin bitmesiyle birlikte bu eğitimi tamamlayan arkadaşlarla da bir arada olacağız. Önceki dönemlerde eğitim alan öğrenciler sektörde çalışmaya başladı. Esenler Belediyesi'nin tek aktivitesi bu değil. Burada bir salonumuz var ve orada kısa film ile belgesel gösterimi yapılıyor. Aynı zamanda bir de festivalimiz var. Geçtiğimiz yıl 5'incisini gerçekleştirdik. Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde sinemasal organizasyonlar yapılıyor ama bunların içinde kısmı film gösterimleri, söyleşiler, paneller gibi organizasyonlar oluyor. Bunlar elbette ki kıymetli ama bu panellerde konuşan, gösterilen filmi oynayan ve yazan kişileri yetiştirmek bence çok daha kıymetli. Bu işin en büyük mimarı Esenler Belediyesi. Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu'ya ve Başkan Yardımcımız Hüseyin Cerrahoğlu'na çok teşekkür ediyorum."

Eğitim süreci keyifli geçti

Esenler Sinema Akademisi eğitmenlerinden yönetmen Ahmet Toklu, eğitim sürecinin hayli keyifli geçtiğini belirterek "Ben de Esenlerliyim ve sinema okudum. Sinema daha çok elitistlerin var olduğu ve onların icra ettiği bir alan. Çünkü sinema, sanatın diğer dalları gibi değil. Resim yapmak için elinize kağıt kalem alıyorsunuz ama burada ekibe ve paraya ihtiyacınız oluyor. Ola ki bir gün bir proje yapmak isterseniz artık bize ulaşabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey" dedi. - İSTANBUL