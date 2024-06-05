Esenlerli Minik Eller 'Hayalimdeki Mimarim' Yarışmasıyla Sergiledi

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Esenlerli minik eller, aileleri ile birlikte tasarladık projelerini "Hayalimdeki Mimarim" yarışmasıyla sergiledi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilgi ve Hikmet Evi Çocuk Etkinlik Merkezi'nin minikleri "Hayalimdeki Mimarim" yarışmasıyla mimari becerilerini sergilediler. Geleceğin mimarları, hayal gücüyle ürettikleri mimari eserlerini ailelerinin desteğiyle birlikte tasarladı. Mimari eserler, "Sıfır Atık" projesi temel alınarak hazırlandı. Evde olan malzemelerle sıfır maliyet ve sıfır tüketime dikkat edildi.

Çocuklar hazırladıkları projelerin sunumunu aileleri ile birlikte yaptı. Öğrencilerin, mimarlığa bakış açılarını ve hayal güçlerini geliştirerek aileleriyle birlikte yaptıkları maketler büyük ilgi çekti. Miniklerin de jüri üyelerinin karşısında ki heyecanı görülmeye değerdi.

"Çocuklarımızın başarıları bizler için çok kıymetli"

Çocukların aileleri ile keyifli vakit geçirmek ve mimarlık mesleğini de çocuklara aşılamak amacıyla bu programı düzenlediklerini söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, "Her bir çocuğumuzun ayrı bir beceri ve kabiliyeti var. Anne ve babalarının desteğiyle yapmış oldukları bu maketler bizler için çok kıymetli. Sizlerin, çocuklarınızla birlikte kaliteli zaman geçirmeniz için başlattığımız bu proje ortaya çok verimli ve başarılı sonuçlar çıkardı. Bu tarz çalışmalarla daha iyi aileler, okullar, sokaklar ve şehirler inşa edeceğiz" dedi. - İSTANBUL