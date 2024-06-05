Esenlerli Minik Eller 'Hayalimdeki Mimarim' Yarışmasıyla Sergiledi - Son Dakika
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Yerel

Esenlerli Minik Eller 'Hayalimdeki Mimarim' Yarışmasıyla Sergiledi

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilgi ve Hikmet Evi Çocuk Etkinlik Merkezi'nin minikleri 'Hayalimdeki Mimarim' yarışmasıyla mimari becerilerini sergilediler. Evde olan malzemelerle sıfır maliyet ve sıfır tüketim dikkate alınarak hazırlanan projeler büyük ilgi çekti.

05.06.2024 13:01
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Esenlerli minik eller, aileleri ile birlikte tasarladık projelerini "Hayalimdeki Mimarim" yarışmasıyla sergiledi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilgi ve Hikmet Evi Çocuk Etkinlik Merkezi'nin minikleri "Hayalimdeki Mimarim" yarışmasıyla mimari becerilerini sergilediler. Geleceğin mimarları, hayal gücüyle ürettikleri mimari eserlerini ailelerinin desteğiyle birlikte tasarladı. Mimari eserler, "Sıfır Atık" projesi temel alınarak hazırlandı. Evde olan malzemelerle sıfır maliyet ve sıfır tüketime dikkat edildi.

Çocuklar hazırladıkları projelerin sunumunu aileleri ile birlikte yaptı. Öğrencilerin, mimarlığa bakış açılarını ve hayal güçlerini geliştirerek aileleriyle birlikte yaptıkları maketler büyük ilgi çekti. Miniklerin de jüri üyelerinin karşısında ki heyecanı görülmeye değerdi.

"Çocuklarımızın başarıları bizler için çok kıymetli"

Çocukların aileleri ile keyifli vakit geçirmek ve mimarlık mesleğini de çocuklara aşılamak amacıyla bu programı düzenlediklerini söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, "Her bir çocuğumuzun ayrı bir beceri ve kabiliyeti var. Anne ve babalarının desteğiyle yapmış oldukları bu maketler bizler için çok kıymetli. Sizlerin, çocuklarınızla birlikte kaliteli zaman geçirmeniz için başlattığımız bu proje ortaya çok verimli ve başarılı sonuçlar çıkardı. Bu tarz çalışmalarla daha iyi aileler, okullar, sokaklar ve şehirler inşa edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fuat Sezgin, Çocuk, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenlerli Minik Eller 'Hayalimdeki Mimarim' Yarışmasıyla Sergiledi - Son Dakika

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