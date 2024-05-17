Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 76 yaşındaki Sebahat Pelin'e baston hediye etti - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 76 yaşındaki Sebahat Pelin'e baston hediye etti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 76 yaşındaki Sebahat Pelin\'e baston hediye etti

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, tek başına yürümekte zorlanan 76 yaşındaki Sebahat Pelin'in isteğini karşılayarak ona baston hediye etti. Başkan Özer, Sebahat teyzeyle uzun süre sohbet ederek Esenyurt Belediyesi'nin halkın yanında olduğunu vurguladı.

17.05.2024 09:17  Güncelleme: 09:22
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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, tek başına yürümekte zorlanan ve kendisinden baston talebinde bulunan 76 yaşındaki Sebahat Pelin'in isteğini karşıladı. Sebahat teyzeyi evinde ziyaret eden Başkan Özer, anneler gününü kutlayarak ona baston hediye etti.

Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi ekiplerinin Anneler Günü'nde evinde ziyaret ettiği 76 yaşındaki Sebahat Pelin, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'den baston isteğinde bulundu. Başkan Özer, desteksiz yürümekte zorlanan Sebahat teyzenin evine giderek hem geçmiş anneler gününü kutladı hem de baston hediye etti. Ziyarette Sebahat teyzeyle uzun süre sohbet eden Başkan Özer, "Bu belediye sizin belediyeniz, halkın belediyesi. Kimsesizlerin kimsesi olmak zorundayız. Bu sosyal devletin ve sosyal belediyeciliğin bir gereğidir. Biz gücümüz yettiğince sizlerin yanında olacağız. 40 günlük sürede birçok vatandaşımızın hayatına dokunmaya çalıştık. Bu hizmetlerimizi artıracağız. Beni en çok mutlu eden şey, sizin gibi insanlarımızı mutlu etmek. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Esenyurt hazırlayacağız" dedi.

"Belediyemiz bizi yalnız bırakmıyor"

Esenyurt Belediyesinin birçok sağlık hizmetinden faydalandığını belirten Sebahat Pelin, "Allah razı olsun, her şeyden memnunuz. Anneler günümüzü de kutladınız. Belediyemiz bizi hiç yalnız bırakmıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 76 yaşındaki Sebahat Pelin'e baston hediye etti - Son Dakika

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