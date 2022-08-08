Kerbela Şehitleri, Esenyurt'ta Anıldı? - Son Dakika
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Kerbela Şehitleri, Esenyurt'ta Anıldı?

08.08.2022 16:34
Kerbela Şehitleri, Esenyurt'ta Anıldı?

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hz. Hüseyin ve beraberindeki 71 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Aşura Kardeşlik” programına katıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hz. Hüseyin ve beraberindeki 71 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Aşura Kardeşlik" programına katıldı.

Hz. Hüseyin ve beraberindeki 71 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Esenyurt'ta, "Aşura Kardeşlik" programı düzenlendi. Esenyurt Sefinet-ün Necat Gençliği tarafından düzenlenen programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programa, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, dernek başkanları, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Esenyurt Tabela Meydanı'nda düzenlenen anma programında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Adaletsizlik ve hukuksuzluklar her zaman sürecektir.  Bununda tek ilacı var o da birlik, beraberlik, kardeşlik ve bir arada olmaktır. Her kim ki zulüm görüyorsa ve zulmün karşısında durmuyorsa o zulme ortaktır. Bunu da kendimize ders olarak çıkarmamız lazım. Allah bizi Hz. Hüseyin'in yolundan ayırmasın. Zulme, zalimlere hep beraberce direnmeyi, o gücü nasip etsin" dedi.

"BÖYLE BİR GÜNDE BİR ARADA OLMAK ÇOK DEĞERLİ"

Böyle bir günde bir arada olmanın çok değerli olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt, "Bizim coğrafyamızda ve dünyada çok önemli yeri olan bu günde bir arada olmak çok değerli. Bir Sünni anne ve babanın çocuğu olarak söylüyorum, zira bugün yaşanan bir olay herhangi bir ırka, herhangi bir inanca, herhangi bir kökene herhangi bir eğilime ait bir sorun değildir, bu insanlığa ait bir sorundur. Hangi milletten olursa olsun zulme direnen her toplum, her inanç tarafından sevgiyle anılmaktadır ve anılmaya devam edecektir. Bu aynı zamanda bizim birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşamamız için önemli bir örnek. İki açıdan; bir, yaşanan katliamdan ibret çıkarmamız için ikincisi, bu zulmün bitiminde önemli rol oynayan İmam Hüseyin gibi değerli kişileri örnek almamız için önemli" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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