Esenyurt Belediye Başkanı, Köpeği Yağmurdan Koruyan Çocuğu Makamında Ağırladı - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı, Köpeği Yağmurdan Koruyan Çocuğu Makamında Ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı, Köpeği Yağmurdan Koruyan Çocuğu Makamında Ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt'ta yaşanan sağanak yağış sırasında sokak köpeğini tahta parçasıyla koruyan 10 yaşındaki Ayaz Güney ve ailesini makamında ağırladı. Başkan Özer, küçük Ayaz'a teşekkür ederek onun duyarlı davranışının herkese örnek olması gerektiğini belirtti.

27.04.2024 09:22  Güncelleme: 09:28
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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağış sırasında yanındaki sokak köpeğini yağmurdan ıslanmaması için tahta parçası ile koruyan 10 yaşındaki Ayaz Güney ve ailesini makamında ağırladı. Duyarlı davranışından dolayı küçük Ayaz'a teşekkür eden Başkan Özer, "Hayvan sever, köpeği yağmurdan koruyan güzel, koca yürekli adam" diye konuştu.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışta,10 yaşındaki Ayaz Güney'in bir köpeği ıslanmaması için tahta parçasıyla koruduğu görüntüler medyada geniş yer bulmuştu. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hem küçük Ayaz ile tanışmak hem de duyarlı davranışından dolayı teşekkür etmek ailesiyle birlikte makamında ağırladı. Ayaz ve kardeşleriyle bir araya gelen Başkan Özer, onlara çeşitli hediyeler vererek sokak hayvanlarına gösterdikleri şefkatten dolayı teşekkür etti.

"Bu güzel davranış herkese örnek olmalı"

Konu ile ilgili konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Hayvan sever, köpeği yağmurdan koruyan güzel, koca yürekli adam. Tebrik ederim seni. Bugün aslında toplumda bir farkındalığı oluşturmak ve büyütmek adına sevgili Ayaz'ı kabul ettim. Bunun da özellikle bilinmesini istedim. İnsanlar ve doğa, İnsanlar ve hayvanlar, bir arada yaşamak zorundadırlar. Bu anlamda hayvanların da insanlar gibi bir takım hakları vardır. Doğanın da aslında sürdürülebilir olması için bir hakka, hukuka tabi olması gerekir. Biz olmasak da doğa ve hayvanlar kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilirler. Ama doğa olmazsa biz yaşamımızı kendi başımıza sürdüremeyiz. Hayvanlar aynı zamanda insanların dostlarıdır. Bizim sosyopsikolojik yapımızın daha kuvvetli olması için ihtiyaç duyduğumuz bir çeşit yaşam arkadaşlarımızdır. Bu nedenle onları korumak, kollamak da bizim insani görevimizdir. Hayvanlara karşı işlenen suçlarında bir hukuka bağlanması gerekir. Bu işin bir yanı ama diğer yanı bizim hayvanları sevmemiz, korumamız ve kollamamız gerekir. 10 yaşında bir çocuk olarak yürümüş olduğu sokaktaki bir köpeğin yağmurda ıslandığını görünce onun koca yüreği devreye girer ve bulduğu bir tahta parçasıyla o hayvanı yağmurdan korumaya çalışır. Ben de bunu duyduğumda bu farkındalığı büyütmek adına kendisini tebrik etmek, kucaklamak ve koca yüreğinden öperek ödüllendirmek için buraya davet ettim. Sevgili Ayaz'ın bu güzel davranışının toplumda herkese örnek olmasını diliyorum. Senin yolunun aydınlık ve açık olmasını diliyorum" dedi.

"Onu mahallemizde besliyoruz"

Kendisini makamında ağırlayan Başkan Özer'e teşekkür eden Ayaz Güney, "Eve giderken yağmur yağıyordu. Köpek çok titriyordu ben de üzüldüm ve tahta parçası koydum köpek üşümesin, ıslanmasın diye. Şimdi onu mahallemize aldık. Besliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı, Köpeği Yağmurdan Koruyan Çocuğu Makamında Ağırladı - Son Dakika

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