Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçe halkıyla bayramlaştı - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçe halkıyla bayramlaştı

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçenin mülki idare amirleri, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Özer, bayramlaşmalara Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile başladı. Esenyurtlularla da bayramlaşan Başkan Özer, vatandaşların taleplerini dinledi ve herkesin bayramını kutladı.

16.06.2024 11:12
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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçenin mülki idare amirleri, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, bayramlaşmalara Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile başladı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oktay Dokuz, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ve Esenyurt Müftüsü Selami Aykul'u makamlarında ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Prof. Özer, ilçe mülki amirlerinin ardından belediye binasında Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyeleri ile belediyenin iç ve dış birimlerinde görev yapan mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Özer, çalışma arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Esenyurtlularla bayramlaştı

Başkan Özer, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde ise vatandaşlarla bir araya geldi. Törene, Başkan Özer'in yanı sıra CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Esenyurt Kadın Kolları Başkanı Semra Kahraman, Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlginin yoğun olduğu törende, Esenyurtlular hem günün anısına Başkan Özer ile fotoğraf çektirdi hem de sohbet etti.

"Her günümüz bayram tadında geçsin"

Programda vatandaşların taleplerini de tek tek dinleyen Başkan Özer, "Bu bayramın Esenyurt'umuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemize barış, demokrasi, kardeşlik, özgürlük ve eşitlik getirmesini temenni ediyorum. Dilerim ki her günümüz bayram tadında geçsin. Bu duygu düşüncelerle hepinizin bayramını kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçe halkıyla bayramlaştı - Son Dakika

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