Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde yaz eğitimleri devam ediyor. Drama, hızlı okuma, matematik, akıl ve zeka oyunları gibi birçok alanda çocuklar dolu dolu bir yaz geçiriyor.

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi, yaz tatilini değerlendirmek isteyen çocuklarla dolup taşıyor. Haftanın farklı günlerinde verilen eğitimlerde çocuklar hem yeni bilgiler öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Drama, hızlı okuma, matematik, akıl ve zeka oyunları gibi çeşitli branşlarda alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleşen dersler, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Eğitimler sayesinde öğrenciler kendilerini ifade etmeyi öğreniyor, dikkatlerini geliştirme fırsatı buluyor. Her yaş grubuna uygun şekilde planlanan eğitimlerde, çocuklar hem bireysel çalışmalarla hem de grup etkinlikleriyle aktif olarak yer alıyor. Yaz boyunca devam edecek program, velilerden de yoğun ilgi görüyor. - İSTANBUL