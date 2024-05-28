Esenyurt Belediyesi Kadın Kurslarının Karma Sergisi Açıldı

Yerel

Esenyurt Belediyesi'nin kadınlara yönelik başlattığı kurslarda üretilen el emeği ürünlerinin sergilendiği 2023-2024 Yıl Sonu Karma Sergisi'nin açılışı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Esenyurt Belediyesi'nin ilçede yaşayan kadınların sanatsal alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve ekonomik özgürlüklerini sağlamak adına başlattığı kurslarda üretilen el emeği ürünler 2023-2024 Yıl Sonu Karma Sergisi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergiye Katılan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ürünlerin sergilendiği stantları tek tek gezerek, kadınları hayatın her alanında destekleyeceğini ifade etti. Pastacılık kursiyerleri, Başkan Özer için üzerinde fotoğrafı olan bir pasta yaptı. Gastronomi ve Mutfak Sanatlarının standına gelen Özer, kendisi için özel olarak yapılmış olan pastayı kesti.

Serginin açılışını yapan Özer, "Bir itirafta bulunacağım. Bu belediye başkanlığımda beni en çok mutlu eden iki şey var. Biri hizmet açılışları, temel atmalar kurdele kesmek ve halka hizmet sunma alanıdır. İkincisi de halka karıştığım anlardır. Burada önemli bir serginin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yıl Sonu Karma Sergisi, burada yaklaşık bin 800 kursiyerimiz el sanatları alanında kendi becerilerini ortaya koydular. Bunu büyüterek devam edeceğiz. Ayrıca Sultanahmet'in altında bir iki tane de yer sözü aldık. Çünkü üretilen ürünün pazarlaması da önemli. Bir önceki sergide kardeşlerimiz 185 ila 200 bin civarında gelir elde ettiler. Bunun şu önemi var, kadın özgürlüğünün çok çeşitli yönleri var. Bir tanesi ekonomik özgürlüktür. Kadın el emeği göz nuru kattığı emeğini ortaya çıkarıyor. O emeğini satıyor ve para kazanıyor. Kazandığı o parayla çoluğuna çocuğuna kendisine bir şeyler alabiliyor. Bu katkı onun özgürleşmesini sağlayan önemli bir etkendir. Kadın bir hünere sahiptir. Biz de kadınlarımızın kendi hünerlerini gerçekleştirebilmeleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız ve biz kadınlarımızın her zaman için emrinde olacağız. Ne istiyorlarsa da yapacağız bunun da sözünü vereyim size. Ayrıca el işinden başka bir de meslek edindirme kurslarımız var. Yaklaşık 180 tane kadın kardeşimizi kendi alanlarında meslek sahibi yaptık ve istihdamlarını sağladık. Bu sayı az farkındayız ama bunları artıracağız. Çalışmak sizden, imkan sunmak bizden" dedi.

"Kadın girişimciler bu şekilde çoğalıyor"

Evdeki boş zamanlarını değerlendirmek için pastacılık kursunda eğitim görmeye başladığını ifade eden kursiyer Remziye Keskin, "Önceliğimiz çok iyi bir hocaya rastlamamız oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Boş zamanlarımı değerlendirmek istedim ve çok güzel verim aldık. İleriye götürmek istiyorum bunu. Butik bir yer açmak istiyorum. Çok iyi oldu bu proje kadın girişimcilerimiz bu şekilde çoğalıyor" dedi.

"Her türlü boyama tekniğini öğrettiler"

Ahşap boyama alanında kursa katılan Bihter Turgu, "Boyamayı çok seviyorum. Evde de geri dönüşümler yapıyordum. Ama burada hocalarımız sayesinde çok ilerledik. Her türlü boyama tekniğini öğrettiler bize. Artık devamlı evde de kursta da geri dönüşümler yapıyorum. Kursumuz evimin hemen karşısında zaten bu kurs ve hocamız sayesinde oldukça ilerledik" diye konuştu. - İSTANBUL