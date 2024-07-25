Esenyurt Belediyesi LGS Hazırlık Kursu Öğrencilerini Tebrik Etti - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi LGS Hazırlık Kursu Öğrencilerini Tebrik Etti

Esenyurt Belediyesi LGS Hazırlık Kursu Öğrencilerini Tebrik Etti

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, belediyenin LGS hazırlık kursunda eğitim alarak üstün başarı gösteren öğrencileri makamında ağırladı. Başkan Özer, gençleri tebrik ederek eğitime verdikleri önemi vurguladı.

25.07.2024 14:43  Güncelleme: 14:44
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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, belediyenin LGS hazırlık kursunda eğitim alarak üstün başarı gösteren öğrencileri makamında ağırladı. Gençleri tebrik eden Özer, "Hem bizi hem de ailelerinizi gururlandırdınız. Bizim belediye olarak en önemli konumuz eğitim. Eğitime gereken değeri ve önemi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Gençler, Esenyurt Belediyesi'nin eğitim desteğiyle hayallerindeki okula kavuşuyor. Belediyenin LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Hazırlık kurslarında eğitim alan öğrenciler, sınavlarında üstün başarı göstererek Türkiye'nin prestijli Fen ve Anadolu Liselerini kazandı. Başarılarını kutlamak için gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Bunlar bizim çocuklarımız, gençlerimiz. Belediyemizden aldıkları eğitimle önemli okulları kazandılar. Yaklaşık 800 tane kursiyerimiz vardı. Bu öğrencilerimizin 167 tanesi Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler Liselerini kazandılar. Hem bizi gururlandırdılar hem ailelerini sevindirdiler. Kendilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"En önemli konumuz eğitim"

Çocukların eğitimine önem verdiklerini söyleyen Başkan Özer şöyle devam etti: "Eğitime yatırım yapan, nitelikli eğitim veren ülkeler, dünyanın en demokratik ve ekonomisi en iyi ülkeleri içerisinde yer alıyor. Sadece o bilgileri alıp kullananlar ise yönetilmeye mahkum oluyor. Biz de sadece bilgiyi alıp kullanan değil, yapan olmak istiyoruz. Bunun için de gerekli eğitimi ve felsefi altyapıyı oluşturmak durumundayız. Bu duygu ve düşüncelerle bu gençlerimizi kutluyor, gözlerinden öpüyorum."

"Kötü bir doktor olmaktansa iyi bir tiyatro hocası olun"

Gençlere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapmaları konusunda nasihatte bulunan Prof. Özer, "Kötü bir doktor olmaktansa iyi bir tiyatro hocası olmanız daha iyi. Hedefleriniz daima büyük olmalı. Hayatla ilgili kendi önünüze hedefler koyup o hedeflere ulaşabilmek için azimle, cesaretle, kararlılıkla çalışmamız lazım. Bunlar gerçekleştiği takdirde bu kişiler hem bugün olduğu gibi gelecekte de fark oluşturacaklardır. Bu fark da bizim Esenyurt'umuza ve İstanbul'umuza, ülkemize yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

"Belediyemiz bize çok yardımcı oldu"

Desteklerinden dolayı Başkan Özer'e teşekkür eden Tuana Özer, "Başkanımızın da bizi tebrik ederek, hediye vermesi beni çok mutlu etti. Belediyemizin bize sağlamış olduğu ücretsiz kurs çalışmalarımıza destek oldu. Gerek denemelerle gerek lise tanıtımlarıyla gerek rehberlikte çok yardımcı oldular. İstediğim okulu kazandığım için kendimi çok gururlu hissediyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuğum belediyeden aldığı eğitimle fen lisesini kazandı"

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi sayesinde çocuğunun fen lisesi kazandığını belirten Rasime Erdemci şöyle konuştu: "Çocuğumu bir dershaneye gönderme imkanım yoktu. Sürekli Eğitim Merkezi'nde bize sunulan desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çocuğum çok güzel bir eğitim gördü. Dershaneden hiçbir farkı yoktu. Bu eğitimler sayesinde fen lisesini kazandı. Hem belediyemize hem de öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi LGS Hazırlık Kursu Öğrencilerini Tebrik Etti - Son Dakika

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