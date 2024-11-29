Esenyurt Belediyesi\'nden Engelli Vatandaşlara Eğitim Desteği

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Esenyurt Belediyesi, engelli vatandaşların toplumsal uyumlarını desteklemek ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli eğitimler veriyor. Engelli öğrencilerin bu eğitimlerle hem fiziksel gelişimi hem de sosyal becerileri güçleniyor.

Engelsiz Sanat Atölyesi'nde gerçekleşen eğitimlerle özel vatandaşların gelişimlerine katkı sağlanıyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde yer alan atölyede düzenlenen müzikal çalışmalar, vatandaşların sosyal becerilerini geliştirirken aynı zamanda müzikal yeteneklerini de keşfetmelerine olanak tanıyor. Haftanın beş günü, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen kurslarda, katılımcılara çeşitli enstrümanlar çalma fırsatı sunuluyor. Böylece özel gereksinimli vatandaşlar, tıpkı diğer akranları gibi farklı seviyelerde yeteneklerini geliştirme imkanı buluyor.

"Özel vatandaşlarımızın sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturuyoruz"

Derslerin çok keyifli geçtiğini söyleyen Müzik Terapisti Doğancan Sarıtaç, "Burada engelli vatandaşlara dersler veriyoruz. Buranın amacı çocuklarımıza, vatandaşlarımızın sosyalleşebilecekleri bir ortam oluşturmak. Çünkü bu bireyler günlük hayatlarında pek sosyalleşebilme imkanı bulamıyor. Buraya gelerek farklı arkadaşlar tanıma fırsatı buluyorlar. Esenyurt Belediyesi olarak özel vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi. - İSTANBUL