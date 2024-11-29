Esenyurt Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Eğitim Desteği

Esenyurt Belediyesi\'nden Engelli Vatandaşlara Eğitim Desteği

Esenyurt Belediyesi, engelli bireylerin sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmek için çeşitli eğitim programları düzenliyor. Özel gereksinimli vatandaşlar, Engelsiz Sanat Atölyesi'nde müzikal çalışmalara katılarak hem fiziki hem de sosyal gelişimlerini destekliyor.

29.11.2024 15:40  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, engelli vatandaşların toplumsal uyumlarını desteklemek ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli eğitimler veriyor. Engelli öğrencilerin bu eğitimlerle hem fiziksel gelişimi hem de sosyal becerileri güçleniyor.

Engelsiz Sanat Atölyesi'nde gerçekleşen eğitimlerle özel vatandaşların gelişimlerine katkı sağlanıyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde yer alan atölyede düzenlenen müzikal çalışmalar, vatandaşların sosyal becerilerini geliştirirken aynı zamanda müzikal yeteneklerini de keşfetmelerine olanak tanıyor. Haftanın beş günü, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen kurslarda, katılımcılara çeşitli enstrümanlar çalma fırsatı sunuluyor. Böylece özel gereksinimli vatandaşlar, tıpkı diğer akranları gibi farklı seviyelerde yeteneklerini geliştirme imkanı buluyor.

"Özel vatandaşlarımızın sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturuyoruz"

Derslerin çok keyifli geçtiğini söyleyen Müzik Terapisti Doğancan Sarıtaç, "Burada engelli vatandaşlara dersler veriyoruz. Buranın amacı çocuklarımıza, vatandaşlarımızın sosyalleşebilecekleri bir ortam oluşturmak. Çünkü bu bireyler günlük hayatlarında pek sosyalleşebilme imkanı bulamıyor. Buraya gelerek farklı arkadaşlar tanıma fırsatı buluyorlar. Esenyurt Belediyesi olarak özel vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Eğitim Desteği, Yerel Yönetim, Engelliler, Müzik, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
23:46 Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF’ye isyan etti Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 17:28:12. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.