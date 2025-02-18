Esenyurt Belediyesi'nden Özel Çocuklara Bilim Atölyesi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Özel Çocuklara Bilim Atölyesi

Esenyurt Belediyesi\'nden Özel Çocuklara Bilim Atölyesi

Esenyurt Belediyesi, özel çocukların gelişimlerine katkı sağlamak için Bilim Atölyeleri projesini hayata geçirdi. Haftanın 5 günü yapılan atölyelerde uzman eğitmenler eşliğinde bilimsel konular öğretiliyor ve uygulamalı deneylerle eğlenceli öğrenme imkanı sunuluyor.

18.02.2025 15:33  Güncelleme: 15:36
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Esenyurt Belediyesi, özel çocukların gelişimlerine katkı sağlamak için Bilim Atölyeleri'ni hayata geçirdi.

Özel bireylerin sosyal yaşama uyumunu desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten Esenyurt Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı. Engelliler Koordinasyon Merkezi, özel çocukların gelişimlerine katkı sağlamak için Bilim Atölyeleri'ni hayata geçirdi.

Atölyelerde, haftanın 5 günü eğitim veriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde özel çocuklar, Güneş sistemi, gezegenler, besin zinciri ve asteroitler gibi birçok farklı bilimsel konuda bilgi edinme fırsatı buluyor. Ayrıca, uygulamalı deneylerle çocuklar öğrendiklerini pekiştiriyor ve bu süreçte bilimin eğlenceli yönlerini keşfediyor. Bu eğitimler, özel çocukların hem zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de sosyalleşmelerine imkan tanıyor.

"Özel gereksinimli öğrencilerimizin yanındayız"

Özel çocukların aldıkları eğitim sayesinde sosyal hayata daha çabuk adapte olduklarını söyleyen Fen Bilgisi Öğretmeni Aslı Duygu şöyle konuştu: "Çocuklarımız, kaynaştırma öğrencisi olarak eğitimlere katılıyor. Burada, diğer arkadaşlarıyla birlikte hem eğitim alıyorlar hem de çeşitli aktiviteler, deneysel çalışmalar ve soru çözümleriyle sosyalleşme imkanı elde ediyorlar. Okuldaki öğretmenlerimizden ve velilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Esenyurt Belediyesi olarak her zaman özel gereksinimli öğrencilerimizin yanındayız ve destekçisiyiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Özel Çocuklara Bilim Atölyesi - Son Dakika

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