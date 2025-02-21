Esenyurt Belediyesi\'nden Personeline ISO 9001 Kalite Yönetimi Eğitimi

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Esenyurt Belediyesi, hizmet kalitesini uluslararası standartlara taşımak amacıyla personeline yönelik ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi eğitimi düzenledi. Eğitim ile personelin vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet sunması amaçlanıyor.

Esenyurt Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen programda TSE Eğitim Uzmanı Fuat Özkök, eğitimde kalite tanımları, kalite güvence sistemlerinin gelişimi, ISO 9000 serisinin faydaları, kalite yönetim ilkeleri ve ISO 9001: 2015 standardının getirdiği yenilikler hakkında personelleri bilgilendirdi. Ayrıca, ISO 9001: 2015 standardının temel maddeleri ve dokümantasyon süreci de detaylı bir şekilde anlatıldı.

Belediye yetkilileri, uluslararası kalite standartlarını benimseyen bu tür eğitimlerin devam edeceğini bildirdi. - İSTANBUL