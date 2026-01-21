Esenyurt\'ta ambulansla hasta nakil hizmeti aralıksız sürüyor

Esenyurt Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlar için ücretsiz ambulansla hasta nakil hizmetini ilçe genelinde kesintisiz olarak sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirdiği ambulansla hasta nakil hizmetiyle vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam ediyor. İlçe genelinde sürdürülen uygulama, özellikle sağlık kuruluşlarına kendi imkanlarıyla ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara önemli kolaylık sağlıyor. Belediye bünyesinde hizmet veren ambulanslar; randevulu muayene, tedavi ve kontrol süreçleri için hastaları evlerinden alarak sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırıyor. Deneyimli sağlık personeli eşliğinde gerçekleştirilen hasta nakil hizmeti, başta yaşlılar, engelliler ve yatağa bağımlı vatandaşlar olmak üzere ihtiyaç sahibi birçok kişiye destek sunuyor. - İSTANBUL