Esenyurt Belediyesi Özel Çocukları Bilim Atölyesi\'nde Ağırlıyor

Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde yaşayan özel çocukları bilim yolculuğuna çıkardı. Belediyenin kurduğu Bilim Atölyesi'nde deneyler yapan çocuklar bir yandan öğrenirken, diğer yandan yeteneklerini keşfetti.
Esenyurt'ta özel çocukların gelişimine katkı sağlamak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan Bilim Atölyesi'nde özel çocuklara Fen Bilgisi derslerinin yanı sıra teorik bilgiler de verildi. Çocuklar, alanında uzman öğretmenlerin anlattığı derslerde Güneş sisteminden besin zincirine, gezegenlerden asteroitlere kadar birçok konuda bilgiler edinirken yaptıkları deneylerle de öğrendiklerini pekiştirme imkanı buldu. Deneylerle uygulamalı olarak öğrenmenin mutluluğu yüzlerine yansıyan çocuklar, Esenyurt Belediyesi'ne teşekkürlerini iletirken belediye yetkilileri ise eğitimlerin tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.
"Hem öğreniyor hem eğleniyorlar"
Esenyurt Belediyesi'nde Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Aslı Duygu, çocukların derslerde çok istekli olduklarını belirterek şunları söyledi: "Çocuklarımız ders işlerken hem öğreniyor hem de eğleniyor. Bizler de çocuklarımızla iletişim halinde olmaktan çok memnunuz. Onlarla bilime dair dersler işlemek ve geri dönüşler almak çok mutluluk verici bir durum. Burada özel öğrencilerimizi ilk olarak kaynaştırma programına alıyorum. Onlarla fen bilgisi alanında deneyler yapıyoruz. Bu deneyler onlar için hem eğitsel hem de öğretici oluyor. Deneye ve bilime ilgisi olan her öğrenciyi sınıfımda görmek isterim."
'Uzayla ilgili bilgiler öğrendik'
Bilim Atölyesi'nde eğitimlerine aralıksız olarak devam eden Hiranur Demir de şunları ekledi; "Burada çok güzel deneyler yapıyoruz. Ayrıca uzayla ilgili bilgiler öğrendik. Öğretmenimiz sayesinde burada her şeyi öğrendim. Burada öğrendiklerimizi de not aldık evde tekrar edebilmek için. Ayrıca ben ve arkadaşlarım burada eğlenceli vakit geçirdik. Öğretmenimi çok seviyorum, iyi ki var." - İSTANBUL
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