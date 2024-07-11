Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi, Muhammet Güney Durmaz'a Destek Veriyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi, Muhammet Güney Durmaz'a Destek Veriyor

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi, Muhammet Güney Durmaz\'a Destek Veriyor

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan özel çocukları bireysel eğitim programıyla hayata hazırlarken, dikkat ve dürtü kontrolü gibi sorunlar yaşayan Muhammet Güney Durmaz'a da destek oldu.

11.07.2024 09:48  Güncelleme: 10:04
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Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan özel çocukları bireysel eğitim programıyla hayata hazırlarken, dikkat ve dürtü kontrolü gibi sorunlar yaşayan Muhammet Güney Durmaz'a da destek oldu.

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi, ilçede yaşayan özel çocukları bireysel eğitim programı ile hayata kazandırıyor. Belediye, dikkat ve dürtü kontrolü gibi sorunlar yaşayan Muhammet Güney Durmaz'a da destek oldu. DEHB tanısı konulan 6 yaşındaki Muhammet, uzman hocaların özverili dersleri ve oyun terapi seansları sayesinde ilerleme kaydederek büyük oranda iyileşti.

Çocuklarının gösterdiği ilerleme nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade eden Muhammet'in anne ve babası, kendilerine verilen destekler nedeniyle Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkürlerini iletti. Merkezde eğitim veren uzman klinik psikologlar ise eğitimlerin devam edeceğini belirterek, özel bireylerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Özel çocuklarımızın yanındayız"

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi'nde uzman klinik psikolog olarak görev yapan Aydan Zilek Özden, özel çocukların her zaman yanında olacaklarını belirterek, "DEHB tanılı çocuklarımızdan Muhammet Güney Durmaz ile oyun terapisi seansları yapıyoruz. Kurumumuza geldiğinde dikkat, konsantrasyon, dürtü kontrolü, hareketlilik gibi konularda yoğun problemler yaşıyordu. Muhammet'e uygun olarak planladığımız programda dikkati geliştiren, dürtü kontrol mekanizmasını güçlendiren, gerginliği azaltmaya yönelik oyunlar oynadık. Uyguladığımız program sayesinde belirtilerin gözle görülür derece azaldığını gözlemledik. Etkinliklerde, oyunlarda geçirdiği zamanın arttığını, kendini ifade etme yöntemleri bulduğunu, dürtüselliğinde ve hareketliliğinde azalma olduğunu gözlemledik. Esenyurt Belediyesi olarak özel çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi, Muhammet Güney Durmaz'a Destek Veriyor - Son Dakika

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