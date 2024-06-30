Esenyurt Belediyesi Parkları Yenileme Hizmeti Başlattı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Parkları Yenileme Hizmeti Başlattı

Esenyurt Belediyesi Parkları Yenileme Hizmeti Başlattı

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçedeki parkların yenilenmesi ve bakımının yapılmasına ilişkin olarak hizmet seferberliği başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, spor aletlerinin yenilenmesi, form budama, çim serim uygulamaları gibi çalışmaların yanı sıra çiçek dikimi yaparak parkları yeni bir görünüme kavuşturdu.

30.06.2024 10:31  Güncelleme: 10:37
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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçedeki parkların yenilenmesi ve bakımının yapılmasına ilişkin olarak hizmet seferberliği başlattı.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçedeki parkların yenilenmesi ve bakımının yapılmasına ilişkin olarak hizmet seferberliği başlattı. Başkan Özer'in öncülüğünde, hummalı bir çalışma başlatan Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, halkın nefes alma alanı olan parklarda spor aletlerinin yenilenmesi, form budama, çim serim uygulamaları gibi çalışmaların yanı sıra birbirinden renkli çiçeklerin dikimini de yaparak alanları yeni bir görünüme kavuşturdu. Yeni dönemle birlikte görsel bir estetiğe kavuşan parklarda kaliteli zaman geçiren vatandaşlar ve oyunlar oynayarak eğlenen çocuklar, bakım ve onarım uygulamalarını faaliyete geçiren Başkan Özer'e teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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