Esenyurt Belediyesi Şampiyon Sporcuları Ağırladı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Şampiyon Sporcuları Ağırladı

Esenyurt Belediyesi Şampiyon Sporcuları Ağırladı

Esenyurt Belediyesi'nin desteklediği amatör spor kulüpleri ve belediyenin spor merkezlerinde eğitim alarak ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyon olan sporcular, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özeri'yi makamında ziyaret etti.

09.05.2024 13:49  Güncelleme: 13:52
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Esenyurt Belediyesi'nin desteklediği amatör spor kulüpleri ve belediyenin spor merkezlerinde eğitim alarak ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyon olan sporcular, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özeri'yi makamında ziyaret etti.

Esenyurt'ta amatör spor kulüpleri ve belediyenin spor merkezlerinde eğitim alan sporcular, farklı dallarda derece yaptı. Bu başarılarının ardından madalyaları ile birlikte Esenyurt Belediyesini ziyaret eden sporcuları ise Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özeri'yi makamında ağırlardı. Çeşitli hediyeler verilen sporculara ise ilerleyen süreçte de yardım ve desteklerinin devam edeceğini belirten Özer, sporun önemine vurgu yaptı. Sohbet sırasında ilçede bulunan spor tesislerinin daha kullanışlı olması konusunda çalışma başlatıldığı da belirtildi.

Ziyaretle ilgili konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Özer, "Bugün Esenyurt'tan çıkan dünya şampiyonu sporcularımızı ağırladık, kendilerine Esenyurt halkı adına teşekkür ettik, hediyelerini verdik. Esenyurt Belediyesi olarak her zaman spor ve sporcunun yanında olacağız. En büyük hedeflerimizden biri de Esenyurt'u kültürün, sanatın ve sporun başkenti haline getirmektir. Bu konuda gerekli altyapı çalışmalarını yapacağız. Özellikle halkında spor yapmasını teşvik edeceğiz, en öncelikli hedefimiz bu. Sonrasında ise amatör sporu desteklemek istiyoruz. Yerel yönetim olarak sosyal belediyeciliğin gereği olarak sonrasında da profesyonel olarak ülkemizi ve şehrimizi temsil eden sporcularımızı destekleyeceğiz. Hem arkadan gelen kaynağı motive edebilmek, hem şehrimizi ve ülkemizi dünyada temsil edebilmek hem de diğer spor yapanlara örnek teşkil etmesi açısından bunun önemli bir faaliyet olduğunu düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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