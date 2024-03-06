Esenyurt Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Desteği Sağlıyor

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Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanları için mama ve su desteğini tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelinde sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere düzenli olarak mama ve su takviyesi yapıyor.

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme ünitelerini sürekli kontrol ederek, su ve mama kaplarını boş bırakmıyor. Besleme alanlarının temizliğini de yapan ekipler, sağlık sorunu olan hayvanları barınaklara götürerek tedavilerinin yapılmasını da sağlıyor.