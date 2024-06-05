Esenyurt Kurban Pazarında Renkli Görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Kurban Pazarında Renkli Görüntüler

Esenyurt'ta kurulan kurbanlık hayvan satış alanında, 'Kral' ve 'Paşa' isimli iki simental sığırı en dikkat çeken hayvanlar oldu. Ağırlıklı olarak doğu bölgelerinden gelen hayvanların satış fiyatları 250 liraya kadar çıkarken, pazarda sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Satıcılar, yüksek fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

05.06.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt kurban pazarının en büyük kurbanlıkları "Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor. Kurban pazarlıkları ise renkli görüntüler oluşturuyor.

Esenyurt'ta TEM Otoyolu kenarına kurulan kurbanlık hayvan satış alanına getirilen hayvanlar bayrama 11 gün kala alıcısını bekliyor. Ağırlıklı olarak doğu bölgelerinden gelen hayvanların ortalama kilogram satış fiyatlarının 250 liraya kadar çıktığı öğrenildi. 2 binden fazla hayvanın alıcısını beklediği alanda sıkı pazarlıklar renkli görüntüler oluştururken, en dikkat çeken hayvanlar ise 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki 'Paşa ve Kral' isimli iki simental sığırı oldu.

"Danaya 280 bin lira istiyorum alıcısını bekliyoruz"

1 ton 200 kilo ağırlığındaki kurbanlık danaya özenle baktıklarını söyleyen satıcı, "Bu dana bende 2 buçuk yıldır var. Bu danayı Sakarya'dan getirdim ama Ağrı'dan almıştım ben de. Her sene buraya geliyorum. 9-10 yıldır buralardayım. Bu danaya 280 bin lira istiyorum alıcısını bekliyoruz. Simantel cinsi bu hayvanın" dedi.

"Pazarın en büyük danası burada"

Şerafettin Demir isimli bir başka kurbanlık hayvan satıcısı ise, ismini 'Paşa' koyduğu 1 tonluk hayvanı için pazarda beklediğini ifade ederek, "İsmini Paşa koyduk. Pazarın en büyük danası burada. Ağrı'dan geldi. Ağrı bölgesinde oluyor güzel hayvanlar. Kendi besimiz, kendi danamız. Yaklaşık 6-7 ay besledik buraya getirdik. 270 bin lira istiyoruz alıcısını bekliyor" diye konuştu.

"Fiyatlar iyi"

Pazara getirdiği 71 hayvanın 16 tanesini ilk 2 günde sattığını ifade eden Bülent Ekmekçi, " Fiyatlar iyi. Ortalama 110 ile 240 lira arası kilo fiyatları. 8-10 senedir herkesten önce geliyorum. 1 hafta önce malımı bitiriyorum. Sürekli müşterilerim var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, Kurban, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Kurban Pazarında Renkli Görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:36 “En beğendiğiniz siyasetçi kim“ anketi Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
10:35 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim ilk kez konuştu: Boşanma nedeni önemli değil 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim ilk kez konuştu: Boşanma nedeni önemli değil
10:34 Altında Fed etkisi sürüyor Bayram öncesi altın fiyatları yükselişe geçti Altında Fed etkisi sürüyor! Bayram öncesi altın fiyatları yükselişe geçti
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
10:07 DolarTL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta Dolar/TL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta
10:04 Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma talebini yine reddetti Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti
10:03 Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi Muhabir şaşkın şaşkın baktı Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 11:25:30. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Kurban Pazarında Renkli Görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement