Esenyurt'ta 6 Yıldır Atıl Kalan Yeşilkent Camii Kadir Gecesi'nde Açılıyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta 6 Yıldır Atıl Kalan Yeşilkent Camii Kadir Gecesi'nde Açılıyor

Esenyurt\'ta 6 Yıldır Atıl Kalan Yeşilkent Camii Kadir Gecesi\'nde Açılıyor

Esenyurt'ta 6 yıl boyunca tamamlanmayan Yeşilkent Camii, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabalarıyla bir ayda tamamlanarak Kadir Gecesi'nde ibadete açılıyor. Mahalle sakinleri, projeyi tamamladığı için belediyeye teşekkür etti.

26.03.2025 13:30  Güncelleme: 13:36
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Esenyurt'ta, 6 yıl boyunca atıl bırakılan Yeşilkent Camii, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabaları sayesinde 1 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanarak Kadir Gecesi'nde ibadete açılıyor.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede kamu bütçesiyle yapılan ancak yarım kalan projeleri tek tek tamamlayarak Esenyurt'a değer katmaya devam ediyor. Aksoy'un liderliğinde, 6 yıl önce yapımına başlanan ancak tamamlanamayan Yeşilkent Camii projesi sona erdi. Belediye ekiplerinin çevre düzenlemeleri ve gerekli eksikleri tamamlamasının ardından cami, Kadir Gecesi'nde halkın hizmetine açılıyor. Mahalle sakinleri, uzun süredir bekledikleri bu önemli projeyi tamamlayan Esenyurt Belediyesine teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta 6 Yıldır Atıl Kalan Yeşilkent Camii Kadir Gecesi'nde Açılıyor - Son Dakika

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