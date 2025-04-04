Esenyurt'ta Kapalı Pazar ve Otopark Projesi Mayıs'ta Açılıyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kapalı Pazar ve Otopark Projesi Mayıs'ta Açılıyor

Esenyurt\'ta Kapalı Pazar ve Otopark Projesi Mayıs\'ta Açılıyor

Esenyurt Belediyesi, Namık Kemal Mahallesi'nde yıllardır atıl durumda olan kapalı pazar ve otopark projesini mayıs ayında hizmete açacak. Proje, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

04.04.2025 14:39  Güncelleme: 14:45
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Esenyurt Belediyesi Namık Kemal Mahallesi'nde yıllardır atıl durumda olan otopark ve kapalı pazar projesini mayıs ayında hizmete açıyor.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçedeki yarım kalan projeleri tek tek tamamlayarak halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Aksoy, Namık Kemal Mahallesi'nde yıllardır atıl durumda olan otopark ve kapalı pazar projesini mayıs ayında hizmete açıyor. Geçmiş dönemde yapımına başlanan ancak atıl bırakılan Namık Kemal Mahallesi Kapalı Pazar ve Otopark projesi, açılış için gün sayıyor. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabalarıyla yeniden hız kazanan projede, 5 bin 500 metrekarelik kapalı pazar alanı ve 150 araç kapasiteli otopark mayıs ayı başında vatandaşların hizmetine sunulacak.

11 bin metrekareden oluşan dev proje açılış için gün sayıyor

Proje çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Vekili Aksoy, inşaatın kısa süre içerisinde tamamlanması için talimat verdi. Aksoy, mahalle sakinlerinin uzun süredir talep ettiği ve toplamda 11 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen bu ikili projenin son aşamasında olduğunu belirterek, esnaf ve vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilecekleri, park sorununu da çözecek bir alan oluşturulduğunu vurguladı. Başkan Vekili, "Namık Kemal Mahallesi'nin uzun yıllardır beklediği bu projeyi tamamlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hem mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek hem de bölgedeki yaşam kalitesini artıracak projemizi tamamladık. Mayıs ayı başında pazar alanımız ve otoparkımız vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Kapalı Pazar ve Otopark Projesi Mayıs'ta Açılıyor - Son Dakika

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