Yerel

Esenyurt'ta etkinlik ve eğlence dolu bir sömestir

22.01.2026 14:20  Güncelleme: 14:35
Esenyurt Belediyesi, sömestir tatiline giren çocuklar için tiyatro gösterileri, el sanatları atölyeleri, mini konserler ve spor faaliyetleriyle dolu dolu etkinlikler düzenledi. Ailelerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikler, tatilin son gününe kadar devam edecek.

Esenyurt Belediyesi, sömestir tatiline giren çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. Tatilin ilk gününden itibaren başlayan sömestir etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterileri, el sanatları atölyeleri, mini konserler ve şenlik alanlarıyla çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinliklerin, tatilin son gününe kadar ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.

Şenliklerde sihirbaz gösterileri, bubble show ve çeşitli sahne etkinlikleri büyük ilgi görürken, çocukların en çok beğendiği etkinlik ise bayrak gösterisi oldu. Minik katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkarak Türkiye'yi anlatan şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Ortaya çıkan coşkulu görüntüler, ailelerden de tam not aldı.

Spor faaliyetleriyle çocuklar tatili zinde geçiriyor

Esenyurt Belediyesi, sömestir tatili boyunca sadece kültürel etkinliklerle değil, spor faaliyetleriyle de çocuklara dolu dolu bir tatil sunuyor. Farklı branşlarda spor müsabakaları ve eğitimlerin yanı sıra çocuklar için tenis kortu gezisi düzenlendi. Ayrıca ilçede ilk kez oryantiring yarışmasının yapılacağı açıklandı. Aileler ve çocuklar, etkinlik programlarına belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabiliyor.

"Etkinlikler çok güzel"

Çocuğuyla birlikte şenliğe katılan Şengül Sarıca Doğan, etkinliklerden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Çocuklarımız evde sıkılıyordu. Buraya geldik. Etkinlikler çok güzel. Her zaman gelmeye çalışıyorum, çok memnunuz. Özellikle bayrakla ilgili yapılan gösteriyi çok beğendik. Çocuklarımızı rahatlıkla getirebileceğimiz bir ortam oluyor. Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'a teşekkür ederim."

"Burada çok eğlendim"

Etkinliğe katılan Defne Sorucu ise mutluluğunu, "Burada çok eğlendim. Yüzümü boyattım, bir şeyler yedim. Burası çok eğlenceliydi. Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyorum" sözleriyle ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

