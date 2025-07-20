Esenyurt\'ta Yaz Etkinlikleri Coşkusu

Esenyurt Belediyesi, yaz mevsiminin keyfini ilçede yaşayan vatandaşlarla birlikte doyasıya yaşamak amacıyla açık hava etkinlikleri düzenlemeye başladı. Sıcak yaz akşamlarında evlerinde oturmak yerine açık havada vakit geçirmeyi tercih eden Esenyurtlular, düzenlenen etkinliklere büyük ilgi gösterdi.

Esenyurt Belediyesi tarafından, yaz mevsiminin keyfini ilçede yaşayan vatandaşlarla birlikte doyasıya yaşamak amacıyla açık hava etkinlikleri düzenlenmeye başladı. Sıcak yaz akşamlarında evlerinde oturmak yerine açık havada vakit geçirmeyi tercih eden Esenyurt sakinleri, düzenlenen etkinliklere büyük ilgi gösterdi. Necmettin Erbakan Parkı'nda gerçekleştirilen ilk etkinlik gecesinde, her yaştan vatandaş yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte, dostluk ve eğlence dolu anlar yaşandı. Etkinlik alanında kurulan sahnede çocuklar için animasyon, illüzyon ve kukla gösterileri düzenlenirken, yetişkinler ise müzik dinletisi ve Yeşilçam'ın efsanevi yapımı Tosun Paşa filminin açık hava gösterimiyle nostaljik bir gece yaşadı.

Komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi ve Esenyurtluların bir araya gelerek sosyal bağlarını pekiştirmelerini amaçlayan bu tür etkinliklerin yaz boyunca devam etmesi planlanıyor. Samimi atmosferiyle dikkat çeken etkinlikler, ilçe sakinlerine unutulmaz yaz akşamları yaşatmayı sürdürecek. - İSTANBUL