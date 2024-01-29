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Trump: Ürdün'deki saldırı Biden'ın zayıflığının sonucu - Son Dakika
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Trump: Ürdün'deki saldırı Biden'ın zayıflığının sonucu

Ürdün'deki ABD üssüne yönelik dron saldırısının "Biden'ın zayıflığının ve teslimiyetçiliğinin" sonucu olduğunu söyleyen eski ABD Başkanı Donald Trump, "Ülkemiz Joe Biden'ın başkomutanlığı ile ayakta kalamaz" dedi.

Trump: Ürdün\'deki saldırı Biden\'ın zayıflığının sonucu
29.01.2024 - 03:20,  Güncelleme: 03:23
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Ürdün'deki ABD üssüne yönelik dron saldırısının "Biden'ın zayıflığının ve teslimiyetçiliğinin" sonucu olduğunu söyleyen eski ABD Başkanı Donald Trump, "Ülkemiz Joe Biden'ın başkomutanlığı ile ayakta kalamaz" dedi.

Ürdün'deki bir ABD üssüne yönelik gerçekleştirilen dronlu saldırıya ilişkin eski ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 3 ABD askerinin ölümüne, çok sayıda askerin de yaralanmasına yol açan saldırının ABD için "korkunç bir gün" olduğunu kaydeden Trump, " Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bu küstah saldırı Joe Biden'ın zayıflığının ve teslimiyetçiliğinin bir başka korkunç ve trajik sonucudur" ifadelerini kullandı. 3 yıl önce İran'ın "zayıf, parasız ve tamamen kontrol altında" olduğunu savunan Trump, "Maksimum baskı politikam sayesinde İran rejimi terörist vekillerini finanse etmek için iki doları zar zor bir araya getirebiliyordu. Sonra Joe Biden geldi ve İran'a milyarlarca dolar verdi, rejim de bunu Orta Doğu'da kan dökmek ve katliam yapmak için kullandı" şeklinde konuştu. "Ben başkan olsaydım bu saldırı asla gerçekleşmezdi, buna ihtimal bile yoktu" diyen Trump, "Tıpkı İran destekli Hamas'ın İsrail'e saldırısının asla gerçekleşmeyeceği, Ukrayna'daki savaşın asla yaşanmayacağı ve şu anda tüm dünyada barışa sahip olacağımız gibi. Bunun yerine, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı. Bu korkunç günün "güç yoluyla barış" politikasına geri dönülmesi gerektiğinin kanıtı olduğunun altını çizen Trump, "Ülkemiz Joe Biden'ın başkomutanlığı ile ayakta kalamaz" dedi.

3 asker ölmüş, 25 asker yaralanmıştı

Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse dronlu saldırı düzenlenmiş, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu. Saldırıyı üstlenen olmazken, ABD Başkanı Joe Biden ise saldırının "İran destekli radikal militan gruplar" tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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