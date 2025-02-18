Eski Kazanları Kalaylatma Talebi Artıyor

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Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesine Kahramanmaraş'tan gelerek eski bakır kazanları kalaylayan Orhan Tokgöz, vatandaşların yoğun talebi ile karşılaştığını söyledi. Vatandaşların yeni kazan almaya maddi güçlerinin olmadığını ifade eden Tokgöz, "Mahalle mahalle kurup yapıyoruz. Bayağı kişi kalaylattı, bir haftadır kalaylıyoruz. Yenisine güç yetmediği için kalayı tercih ediyorlar" dedi.

Eski bakır kazanları kalaylayan Orhan Tokgöz, sıfır kazanın pahalı olduğu için vatandaşların kalaylatmayı tercih ettiğini ve yoğun taleple karşılaştıklarını ifade etti. Orhan Tokgöz, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'tan Kadirli'ye geldik. Kalaya talep yoğunluk çok olduğu için. Milletin yenisine gücü yetmiyor alması için. Kalaylatması daha uygun daha ikramlı oluyor. Durumuna göre değişiyor en küçük bir sarma dolma tenceresi bin 500 liradan başlıyor 10 bin liraya, 20 bin liraya kadar kazanın durumu değişiyor. Aşağı yukarı bir haftadır buradayız mahalle mahalle gezip kalaylıyoruz. İnsanların talepleri şu anda yoğun biraz. Mahalle mahalle kurup yapıyoruz. Bayağı kişi kalayladı bir haftadır kalaylıyoruz. Yenisine güç yetmediği için kalayı tercih ediyorlar. Eskisini kalaylatıp kullanıyorlar."

Hatice Petek ise "Bakır kazanımı kalaylattım. Yenisi çok pahalı olduğu için. Bunu da ucuza kalaylattım yeni gibi oldu, Allah razı olsun" dedi.