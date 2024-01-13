Eski MİT Mensubu Mehmet Eymür Hayatını Kaybetti

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Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi•
Eski MİT mensubu Mehmet Eymür, bu sabah tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Eymür'ün uzun süredir KOAH tedavisi gördüğü öğrenildi. - İSTANBUL
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