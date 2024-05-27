Eski Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç\'ın annesi hayatını kaybetti

Eski Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın annesi Naime Kılıç hayatını kaybetti.
Samsun'un Terme ilçesinde 2019-2024 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan Ali Kılıç'ın annesi Naime Kılıç vefat etti. Terme Pazar Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Naime Kılıç'ın cenazesi aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine çok sayıda bürokrat, siyasetçi, iş insanı ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN
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