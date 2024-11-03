ESKİ'ye Elektronik Su Yükleme Önerisi - Son Dakika
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ESKİ'ye Elektronik Su Yükleme Önerisi

ESKİ\'ye Elektronik Su Yükleme Önerisi

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESKİ'nin su yükleme noktalarındaki sürekli arızalara çözüm olarak, elektronik su saatlerine E-Belediye üzerinden kredi yüklenmesini önerdi. COVID-19 önlemleri çerçevesinde uzaktan yükleme yapılmasını talep eden Bakal, bu sistemin su kesintilerinin önüne geçeceğini belirtti.

03.11.2024 12:32  Güncelleme: 12:33
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ESKİ) ait su yükleme noktalarının sürekli bozulmasıyla ilgili çözüm önerisi sunan Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı (TUKDES) Süleyman Bakal, "Elektronik su saatlerine E-Belediye üzerinden kredi yüklensin" dedi.

Dün, ESKİ idaresindeki su yükleme noktaları bozuldu. Yaşanan arıza kent genelindeki birçok noktayı etkilerken, susuz kalan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Defalarca yaşanan bu soruna bir çözüm önerisinde bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, elektronik su saatlerine E-Belediye üzerinden kredi yüklenebileceğini söyledi. Elektronik su saatinde kredisi biten tüketicinin vanasının kapatılmamasını tavsiye eden Bakal, ALO 185'i arayıp adres bilgilerini paylaşan her aboneye ESKİ mobil ekiplerince ücreti karşılığında yükleme yapılabileceğini belirtti.

"Elektronik su saatlerine internetten yükleme yapılmalıdır"

Süleyman Bakal, sosyal medya hesabı üzerinden, ESKİ'nin yapmış olduğu "Büyük çaplı sistem arızası kaynaklı veznelerimiz ve su yükleme cihazlarımız geçici süre hizmet dışı kalmıştır" açıklamasına cevap verdi. Bakal, "Covid-19 önlemleri çerçevesinde, her işlemin uzaktan ve internetten yapılmasının teşvik edildiği bir zaman diliminde elektronik su saatlerine internetten yükleme yapılmalıdır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından mekanik vanalardan su alan tüketicilerin sularının borcu olsa dahi sularının 1 Mayıs 2020 tarihine kadar sularının kesilmeyeceği daha önce açıklandı. Ancak risk grubunda bulunmayan 65 yaş altı ve kronik hastalığı olmayan tüketiciler elektronik akıllı kartlarına su yüklemek için veznelere, mobil veznelere ya da sumatiklere gitmek zorunda kalıyor. Bu durum Covid -19 bulaş riskini arttırıyor" dedi.

"Küresel sorunla ulusal ve kentsel mücadele ile birlikte başaracağız"

Bakal, sözlerinin devamında önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Bulaşma riskini azaltmak için; elektronik su saatinde kredisi biten tüketicinin vanası kapanmasın, ALO 185'i arayıp adres bilgilerini paylaşan her aboneye ESKİ mobil ekipleri ücreti karşılığında su yüklemesi yapsın, yapılacak düzenlemeyle tüm abonelere E-Belediye/ ESKİ'nin internet sitesinden kredi kartı/ banka havalesi ile elektronik su saatlerine yükleme imkanı sağlansın. Covid-19 önlemleri çerçevesinde her işlemin uzaktan/ internetten yapılmasının teşvik edildiği bu zaman diliminde elektronik su saatlerine E-Belediye/ internetten veya mobil ekiplerce meskenlerde su yüklemesi yapılabilmelidir. Küresel sorunla ulusal ve kentsel mücadele ile birlikte başaracağız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESKİ'ye Elektronik Su Yükleme Önerisi - Son Dakika

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