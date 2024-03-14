Eskişehir Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen\'i Ziyaret Etti

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Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e ziyarette bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e yönelik ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükerşen, Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen, hukukun temel taşlarından biri olan savunma görevini yerine getiren tüm avukatlar adına, Elagöz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Elagöz de Büyükerşen'in Eskişehir'e çok büyük hizmetlerde bulunduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.