Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yangında mağdur olan aileyi ziyaret etti

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Odunpazarı ilçesi Aşağı Çağlan Mahallesi'nde çıkan yangında evini, ağılını ve küçükbaş hayvanlarını kaybeden aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, mağdur olan aileye gereken tüm desteğin sağlanacağını belirtti.

Odunpazarı ilçesi Aşağı Çağlan mahallesinde çıkan yangında evini, ağılını ve 70'e yakın küçükbaş hayvanını kaybeden anne Döndü Demirtaş ve kızı Fadime Demirtaş'ı ziyaret eden EBB Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ile CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan olayın yaralarını saracaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarındayız. Ekiplerimiz burada ve çalışmaya başladılar. Öncelikle geçimlerini hayvancılıkla sağladıkları için ağıllarını yaparak 30 koyun ve 1 koç olmak üzere küçükbaş hayvan ile yem desteği sağlayacağız. Ayrıca kullanılamaz haldeki evi de tekrar ayağa kaldırıp teslim edeceğiz. Geçmiş olsun. Ev, ağıl ve hayvanlarını kaybettiler, çok üzüldüler ama yaraları birlikte saracağız."

Ayşe Ünlüce de mağdur ailenin yanlarında olduklarını belirterek gereken tüm desteğin sağlanacağını kaydetti. Ünlüce, "Daha acı bir tablo olmaması tek teselli kaynağımız. Ailemizin yanındayız. Gereken tüm destek verilecek. Tekrar geçmiş olsun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen ev ve ağılın enkaz kaldırma ve temizlik çalışmasına başladı.