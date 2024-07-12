Eskişehir'de Ayakkabı Boyacıları Sıcaktan Bunalmamak İçin Başlarına Su Döküyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Ayakkabı Boyacıları Sıcaktan Bunalmamak İçin Başlarına Su Döküyor

Eskişehir\'de Ayakkabı Boyacıları Sıcaktan Bunalmamak İçin Başlarına Su Döküyor

Eskişehir'de yaz mevsimiyle birlikte artan hava sıcaklıklarına rağmen ayakkabı boyacıları, açık alanda çalışmaya devam ediyor. Başlarından aşağıya su dökerek serinlemeye çalışan esnaf, diğer açık alanda çalışan vatandaşlara da kolaylıklar diliyor.

12.07.2024 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de artan hava sıcaklıklarına rağmen açık alanda çalışan ayakkabı boyacıları, bunalmamak için başlarından aşağıya su döküp mesaiye devam ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Eskişehir'de hava sıcaklıkları her geçen gün artıyor. Bazı günler 40 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, ayakkabı boyacıları ekmek parası kazanabilmek için güneşin altında çalışıyor. Genellikle gölgelik alanları tercih eden esnaf sığınacak yer kalmadığından başından aşağıya su dökerek mesaiye devam ediyor. İşlerinden memnun olan emekçiler, açık alanda çalışan diğer vatandaşlara da kolaylıklar diliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Ayakkabı Boyacıları Sıcaktan Bunalmamak İçin Başlarına Su Döküyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:54 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 14:01:58. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Ayakkabı Boyacıları Sıcaktan Bunalmamak İçin Başlarına Su Döküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement