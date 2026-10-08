Eskişehir\'de bebekleriyle egzersize gelen 75 anne Dede Korkut Parkı\'ndan çıkarıldı

Eskişehir'de 75 anne, egzersiz yapmak için bebekleriyle geldikleri Dede Korkut Parkı'ndan izinsiz etkinlik yaptıkları gerekçesiyle çıkarıldı.

Anne Bebek Hareket Kulübü, dün Dede Korkut Parkı'nda bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe 75 anne ve 75 bebeği aynı anda katılım sağladı. Çocuk Doktoru Mustafa Alper Aykanat'ın eşliğinde soru-cevap yapılmasının ardından bebek arabalarıyla yürüyüş ve egzersiz yapmak isteyen anneler, Dede Korkut Parkı yetkilileri tarafından engellendi. Yetkililer, geçtiğimiz yıl imzalanan bir protokol ile Türk Dünyası Vakfı uhdesinden Emlak Yönetim uhdesine devredilen parkta bu tarz etkinlikler yapmak için kendilerinden yazılı izin alınması gerektiğini belirtti. Onlarca anne, etkinliklerine devam edebilmek için kucaklarındaki bebekler ile ikişerli sıra halinde Kanlıkavak Parkı'na yürüyerek gitti. Park yetkililerinin kamuya açık alanda annelere mağduriyet yaşatması tepkiye sebep oldu.

"Bu bizim için çok kırıcı bir durum oldu"

Anne Bebek Hareket Kulübü'nün kurucusu Eda Arslan, "Dün Anne Bebek Hareket Kulübü olarak yaklaşık 75 anne ve 75 bebek, kamuya açık alanda her zamanki gibi etkinlik yapacaktık. Yaklaşık 7-8 aydır bütün parklarımızda gönüllü etkinlikler düzenliyoruz. Dün de bunlardan bir tanesi yaşanacaktı. Alana çıktığımızda durdurulduk ve etkinlik yapılamayacağımız bilgisini aldık. Bunun öncesinde hiçbir sorun yaşamamıştık. Kendilerine, böyle bir şeyden bilgimiz olmadığını ve 75 annenin beklediğinden bahsettim. O an çözüm odaklı olmamız gerektiğini, hızlıca çözüme ulaştırmamız gerektiğini söyledim. Kendileri bunu hızlıca çözüme ulaştırmamayı tercih ettiler. Bu bizim için çok kırıcı bir durum oldu. Eskişehir'de herkes tarafından desteklenen, anneleri sosyal hayata teşvik eden çok güzel bir topluluğun; bebekler ve annelerin bir arada olduğu topluluk kamu alanında ne gibi bir sıkıntı yaşatabileceğine dair gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.

"Orada annelerimizi mağdur edildi, parktan çıkmak zorunda kaldık"

Anne Özge Yatır, "Yetkili beyefendi çözüm odaklı değildi, uzlaşmaya gitmedi. Orada annelerimizi mağdur etti ve parktan çıkmak zorunda kaldık. Kılık kıyafeti elleri arkadan bağlı güneş gözlüğünü takmış, üst perdeden konuşan bir beyefendiydi kendisi. Masum bir spor etkinliğiydi aslında daha kısa vadede çözülebilir, çözüm odaklı olunabilirdi bence. Biz bu tavır karşısında tabii ki de bütün annelerimizle beraber Kanlıkavak Parkı'na gittik" ifadelerini kullandı.

"Bu olumsuz durumları görmek istemiyoruz"

Anne Esma Nur Uyan ise, şunları söyledi:

"Dün eğlenmek için geldik, bebeklerimizle masum bir etkinlik yapmak istedik. Burada yapamayacağımız belirtildi ve çıkartıldık. Karşıdan karşıya geçtik. Evet, benim bebeğim küçük, bebek arabası kullanıyor olabilirim ama 1 yaşında, 2 yaşında olan bebeklerimiz var ve onlar için tehlikeli bir durum yaşandığını düşünüyorum. Bu yapılanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu zamana kadar hiç bu şekilde karşılanmadık. Hatta olumlu tepkiler aldık. Yoldan geçen insanlar bile bize görüp dönüp bakıp, 'Ne kadar güzel, buluşmuşsunuz' diyenler, aramıza katılmak isteyenler oluyor. Güzel bir ekibiz ama bu olumsuz durumları görmek istemiyoruz yani."