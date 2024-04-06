Eskişehir'de çaresiz anne yanan evinde 4 çocuğu ile oturmaya devam ediyor
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de evde çıkan yangın sonrasında mutfağı küle dönen anne Ayşe Kaya, maddi imkansızlıktan dolayı çocuklarıyla evde oturmaya devam ediyor.
Emek Mahallesinde 4 çocuğuyla parka çıkan Ayşe Kaya, bir süre sonra komşularının telefonuyla evinde yangın çıktığını öğrendi. Evine koşan Kaya, mutfağının kullanılamaz hale geldiğini, diğer odalarının ise camlarının kırıldığını gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının buzdolabının patlaması sonrası çıktığı tahmin edilirken, mutfak tamamen küle döndü. Kirasını vermekte dahi zorlandığı öğrenilen Ayşe Kaya, şuan çaresizce mutfağının tamiratı için yardım istiyor. Evde çaresizce bekleyen kadın, yanan mutfağı ve yangın sonrasında eve yayılan koku ile çocuklarıyla oturmak zorunda kalıyor.
Yardım isteyen Ayşe Kaya, olayı şöyle anlattı: "Çocukları parka götürmüştüm. Komşularım itfaiyeye haber vermiş. İtfaiye görevlileri ilk başta çatıdan balkona girmişler oradan mutfaktaki yangına müdahale etmişler. O sırada akrabam aradı,' yenge çocuklar evde mi?' Ben de çocukların yanımda olduğumu söyledim. Çocuklarıma bir şey olmadığı için çok mutluyum. Geldiğimde evim harabe olmuştu. Elimden bir şey gelmiyor. Kullanılacak hiçbir şey kalmadı. imkanım yok zaten yardım alıyorum. Eve gelip baktığımda çocuklarımla birlikte iki parktaydım dedim burada olsaydık hayatta olmayabilirdik. Buzdolabından çıkmış muhtemelen yangın çünkü mutfak tüpü sağlamdı. ya buzdolabı tüpü ya da yan prizden şüpheleniyoruz. Yetkililerden yardım bekliyorum, 4 çocuğum var fazla bir gelirim yok. Kiram 6 bin TL onu karşılamakta bile güçlük çekiyorum. Bu bayrama kadar yapılırsa bayrama temiz girerim çok sevinirim."
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